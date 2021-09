Income Tax Department Recruitment 2021: आयकर विभाग (Income Tax Department) में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है. इसके (Income Tax Department Recruitment 2021) लिए प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, यूपी (पूर्व), लखनऊ ने आयकर निरीक्षक, टैक्स असिस्टेंट और मल्टी-टास्किंग स्टाफ के रूप में स्पोर्ट्सपर्सन की भर्ती (Income Tax Department Recruitment 2021) के लिए आवेदन मांगे हैं. इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार जो इन पदों (Income Tax Department Recruitment 2021) के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे Income Tax Department की आधिकारिक वेबसाइट incometaxindia.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं. इन पदों (Income Tax Department Recruitment 2021) के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर है.Also Read - Indian Navy Recruitment 2021: भारतीय नौसेना में बिना परीक्षा के बन सकते हैं अधिकारी, बस होनी चाहिए ये योग्यता, लाखों में मिलेगी सैलरी

इसके अलावा उम्मीदवार सीधे इस लिंक https://incometaxindia.gov.in/Pages/default.aspx पर क्लिक करके भी इन पदों (Income Tax Department Recruitment 2021) के लिए आवेदन कर सकते हैं. साथ ही इस लिंक https://incometaxindia.gov.in/Lists/Recruitment%20Notices/Attachments/19/Scan-10-Aug-2021.pdf के जरिए आधिकारिक नोटिफिकेशन (Income Tax Department Recruitment 2021) भी देख सकते हैं. इस भर्ती (Income Tax Department Recruitment 2021) प्रक्रिया के तहत कुल 28 रिक्त पदों को भरा जाएगा.

Income Tax Department Recruitment 2021 के लिए महत्वपूर्ण तिथि

आवेदन करने की अंतिम तिथि- 30 सितंबर

Income Tax Department Recruitment 2021 के लिए रिक्ति विवरण

आयकर निरीक्षक

टैक्स असिस्टेंट

मल्टी-टास्किंग स्टाफ

Income Tax Department Recruitment 2021 के लिए योग्यता मानदंड

आयकर निरीक्षक और टैक्स असिस्टेंट- उम्मीदवारों को किसी भी मान्यता संस्थान से ग्रेजुएट होना चाहिए. साथ ही टैक्स असिस्टेंट के पदों के लिए आवेदन करने वालों की डाटा एंट्री स्पीड 8000 की-डिप्रेशन प्रति घंटा होनी चाहिए.

मल्टी-टास्किंग स्टाफ (MTS)- उम्मीदवारों को किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से कक्षा 10वीं पास होना चाहिए.

Income Tax Department Recruitment 2021 के लिए आयुसीमा

आयकर निरीक्षक- उम्मीदवारों की आयुसीमा 18 वर्ष से 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए.

टैक्स असिस्टेंट और मल्टी-टास्किंग स्टाफ- उम्मीदवारों की आयुसीमा 18 वर्ष से 27 वर्ष के बीच होनी चाहिए.

Income Tax Department Recruitment 2021 के लिए वेतन

आयकर निरीक्षक- पे लेवल-7 (Rs.44900 to Rs.142400)

टैक्स असिस्टेंट- पे लेवल-4 (Rs.25500 to Rs.81100)

मल्टी-टास्किंग स्टाफ- पे लेवल-l (Rs.18000 to Rs.56900)