NHM UP Recruitment 2021: नेशनल हेल्थ मिशन (NHM), उत्तर प्रदेश (UP) में नौकरी करने का मन बना रहे युवाओं के लिए सुनहरा मौका है. इसके (NHM UP Recruitment 2021) लिए NHM UP में अनुबंध के आधार पर असिस्टेंट नर्स मिडवाइफ (ANM) की भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं. इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार जो इन पदों (NHM UP Recruitment 2021) के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे NHM UP की आधिकारिक वेबसाइट upnrhm.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं. इन पदों (NHM UP Recruitment 2021) पर आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर, 2021 11:59 बजे है.

इसके अलावा उम्मीदवार सीधे इस लिंक https://nhmwalkin.tsuprogram.com/ पर क्लिक करके भी इन पदों (NHM UP Recruitment 2021) के लिए आवेदन कर सकते हैं. साथ ही इस लिंक http://upnrhm.gov.in/uploads/2988624079157012.pdf के जरिए आधिकारिक नोटिफिकेशन (NHM UP Recruitment 2021) भी देख सकते हैं. इस भर्ती (NHM UP Recruitment 2021) प्रक्रिया के तहत कुल 5,000 असिस्टेंट नर्स मिडवाइफ (ANM) पदों को भरा जाएगा.

NHM UP Recruitment 2021 के लिए महत्वपूर्ण तिथियां

ऑनलाइन आवेदन करने की शुरुआत तिथि- 15 सितंबर

ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि- 30 सितंबर

NHM UP Recruitment 2021 के लिए योग्यता मानदंड

उम्मीदवारों के पास राज्य / भारत सरकार की नर्सिंग परिषद द्वारा अनुमोदित किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान द्वारा असिस्टेंट नर्स मिडवाइफ और दाई में 2 साल का प्रमाणित डिप्लोमा होना चाहिए. उम्मीदवारों को यूपी स्टेट नर्सिंग काउंसिल से पंजीकृत होना चाहिए और ऑनलाइन आवेदन जमा करने के समय वैध पंजीकरण सर्टिफिकेट होना चाहिए.

NHM UP Recruitment 2021 के लिए आयु सीमा

उम्मीदवारों की आयु 12 सितंबर, 2021 को 18 वर्ष से अधिक और 40 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए. ओबीसी (नॉन-क्रीमी लेयर) से संबंधित उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दी गई है, जबकि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए 3 वर्ष की छूट दी गई है.

NHM UP Recruitment 2021 के लिए आवेदन शुल्क

उम्मीदवारों को किसी भी आवेदन शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है.

NHM UP Recruitment 2021 के लिए चयन प्रक्रिया

उम्मीदवारों का चयन शिक्षा योग्यता और अनुभव के आधार पर NHM, UP द्वारा तय किए गए स्कोरिंग मैट्रिक्स के अनुसार शॉर्टलिस्ट किया गया है.