RPSC SO Recruitment 2021: RPSC के तहत इस विभाग में नौकरी करने का मन बना रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है. इसके (RPSC SO Recruitment 2021) लिए RPSC ने सांख्यिकी अधिकारी के पदों के लिए आवेदन मांगे हैं. इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार जो इन पदों (RPSC SO Recruitment 2021) के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे RPSC की आधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं. इन पदों (RPSC SO Recruitment 2021) के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया कल यानी 03 सितंबर 2021 से शुरू होगी.

इसके अलावा उम्मीदवार सीधे इस लिंक https://rpsc.rajasthan.gov.in/ पर क्लिक करके भी इन पदों (RPSC SO Recruitment 2021) के लिए आवेदन कर सकते हैं. साथ ही इस लिंक https://rpsc.rajasthan.gov.in/advertisements के जरिए आधिकारिक नोटिफिकेशन (RPSC SO Recruitment 2021) को भी देख सकते हैं. इस भर्ती (RPSC SO Recruitment 2021) प्रक्रिया के तहत कुल 43 पदों को भरा जाएगा.

RPSC SO Recruitment 2021 के लिए महत्वपूर्ण तिथियां

ऑनलाइन आवेदन करने की शुरुआत तिथि: 03 सितंबर 2021

ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि: 02 अक्टूबर 2021

RPSC SO Recruitment 2021 के लिए रिक्ति विवरण

सांख्यिकी अधिकारी -43 पद

RPSC SO Recruitment 2021 के लिए योग्यता मानदंड

उम्मीदवारों के पास अर्थशास्त्र में कम से कम द्वितीय श्रेणी की मास्टर डिग्री, या (बी) सांख्यिकी में कम से कम द्वितीय श्रेणी की मास्टर डिग्री, या

(सी) सांख्यिकी में पेपर के साथ गणित में कम से कम द्वितीय श्रेणी की मास्टर डिग्री, या (डी) सांख्यिकी के साथ वाणिज्य में कम से कम द्वितीय श्रेणी की मास्टर डिग्री होनी चाहिए. साथ ही सरकारी विभाग या प्रतिष्ठित वाणिज्यिक संस्थान या विश्वविद्यालय में एक वर्ष के लिए आधिकारिक सांख्यिकी को पूर्व में संभालने का अनुभव होना चाहिए.

RPSC SO Recruitment 2021 के लिए आयु सीमा

उम्मीदवारों की आयुसीमा 21 से 40 वर्ष (सरकारी मानदंडों के अनुसार आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आयु में छूट होगी) के बीच होनी चाहिए.