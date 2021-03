UP Teacher Recruitment 2021: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा बोर्ड (UPSESSB), इलाहाबाद ने ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर (TGT) और पोस्ट ग्रेजुएट शिक्षक (PGT) के पदों (UP Teacher Recruitment 2021) के लिए आवेदन मांगे हैं. इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार जो इन पदों (UP Teacher Recruitment 2021) के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे UPSESSB की आधिकारिक वेबसाइट upsessb.org या pariksha.up.nic.in पर जाकर 11 अप्रैल 2021 तक या उससे पहले अप्लाई (UP Teacher Recruitment 2021) कर सकते हैं. Also Read - SSC MTS Recruitment 2021: SSC MTS 2021 के लिए आवेदन करने के बचे हैं केवल तीन दिन, 10वीं पास इस Direct Link से करें अप्लाई

इसके अलावा उम्मीदवार सीधे इस https://pariksha.up.nic.in/Agencies.aspx?uTVe3S4xVOs1PaOekpDaJg== लिंक पर क्लिक करके भी इन पदों (UP Teacher Recruitment 2021) के लिए आवेदन कर सकते हैं. साथ ही इन लिंक https://pariksha.up.nic.in/Online_App/View_Notices.aspx?ID=news&N=209 और https://pariksha.up.nic.in/Online_App/View_Notices.aspx?ID=news&N=210 के जरिए भी आधिकारिक नोटिफिकेशन (UP Teacher Recruitment 2021) भी देख सकते हैं. इस भर्ती (UP Teacher Recruitment 2021) प्रक्रिया के तहत कुल 15198 रिक्तियां उपलब्ध हैं, जिनमें से 12603 TGT के लिए और शेष 2595 रिक्तियां PGT पदों के लिए उपलब्ध हैं. शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को 500 अंकों की लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा.

UP Teacher Recruitment 2021 के लिए महत्वपूर्ण तिथियां

ऑनलाइन आवेदन करने की शुरुआत तिथि – 16 मार्च 2021

ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि – 11 अप्रैल 2021

शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि – 13 अप्रैल 2021

UP Teacher Recruitment 2021 के लिए रिक्ति विवरण

कुल – 15198 पद

TGT – 12603 पद

PGT – 2595 पद

UP Teacher Recruitment 2021 के लिए योग्यता मानदंड

TGT – उम्मीदवारों के पास प्रासंगिक विषय में ग्रेजुएट डिग्री और बी.एड या समकक्ष योग्यता होनी चाहिए.

PGT – उम्मीदवारों के पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री के साथ बी.एड की डिग्री होनी चाहिए.

UP Teacher Recruitment 2021 के लिए आयु सीमा

उम्मीदवारों की आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए.

UP Teacher Recruitment 2021 के लिए वेतन

TGT – रु. 44900-142400, पे लेवल 8, ग्रेड पे – 4600

PGT – रु. 47600-151100, पे लेवल 8, ग्रेड पे -4800

UP Teacher Recruitment 2021 के लिए चयन प्रक्रिया

उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा.

UP Teacher Recruitment 2021 के लिए परीक्षा पैटर्न

इसमें 125 MCQ होंगे

परीक्षा के कुल अंक 500 हैं

प्रत्येक प्रश्न 4 अंकों का होगा

UP Teacher Recruitment 2021 के लिए आवेदन शुल्क

जनरल / ओबीसी के लिए – रु. 750 / –

ईडब्ल्यूएस (TGT के लिए) – रु. 450 / –

ईडब्ल्यूएस (PGT के लिए) – रु. 650 / –

एससी के लिए – रु. 450 / –

एसटी के लिए – रु. 250 / –