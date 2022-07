Sarkari Naukri 2022 12th Pass Govt Job in UP,UPRVUNL Technician, Upsssc Mukhya Sevika, UP NRHM, UP Anganwadi Recruitment: सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवा ध्यान दें कि उत्तर प्रदेश के अलग अलग विभागों में बंपर नौकरियां निकाली गई है. हजारों पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं. जो उम्मीदवार इस भर्ती परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं वो अधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इन भर्ती परीक्षाओं के लिए आवेदन कर सकते हैं. आवेदन करने से पूर्व उम्मीदवार एक बार भर्ती संबंधित अधिकारिक नोटिफिकेशन जरूर देख लें. नीचे भर्ती संबंधित विवरण साझा किया गया है. इन भर्ती परीक्षा में अधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं.Also Read - यूपी आंगनबाड़ी भर्ती 2022: Anganwadi में 53,000 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी, जानें कौन कर सकता है आवेदन

आंगनवाड़ी भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी

UP Anganwadi Recruitment 2022: उत्तर प्रदेश बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा राज्य में 8वीं, 10वीं पास लोगों के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता (UP Anganwadi Bharti 2022) के पद पर भर्तियां निकाली गई हैं. इस भर्ती के माध्यम से कार्यकर्ता, सहायिका, मिनी कार्यकर्ता के पदों पर भर्तियां (Up Anganwadi Jobs) की जाएंगी. उम्मीदवार जो इन पदों पर आवेदन करना चाहते हैं वो अधिकारिक वेवबसाइट balvikasup.gov.in पर जाकर इस भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन (UP Anganwadi Bharti 2022) कर सकते हैं. इस भर्ती के माध्यम से कुल 53000 रिक्त पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी.

UPRVUNL Technician Recruitment 2022: यूपी बिजली विभाग में आई भर्ती

UPRVUNL Technician Bharti 2022: यूपी गवर्नमेंट द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड में 128 टेक्नीशियन ग्रेड 2 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं. उम्मीदवार विद्युत विभाग की अधिकारिक वेबसाइट uprvunl.org पर जाकर इस भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते है. इस भर्ती परीक्षा में आवेदन करने की आखिरी तारीख 9 अगस्त 2022 है.

मुख्य सेविका के पद पर आई भर्ती

Upsssc Mukhya Sevika Recruitment 2022: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने उत्तर प्रदेश राज्य मेों मुख्य सेविका भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन मांगे हैं. इस भर्ती परीक्षा के जरिए कुल 2693 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी. बता दें कि इस भर्ती परीक्षा के लिए केवल वो लोग आवेदन कर सकते हैं जिनके पास ग्रैजुएशन की डिग्री है. उम्मीदवार अधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाकर इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं.

UP NRHM Recruitment 2022: यूपी में सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर आई भऱ्ती

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत उत्तर प्रदेश में 5505 सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी (CHO) के पद पर भर्तियां निकाली गई है. इस बाबत योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन मांगे गए हैं.उम्मीदवार जो इस भर्ती परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं वो अधिकारिक वेबसाइट http://www.upnrhm.gov.in/ पर जाकर इस भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं.