Bank Job 2022: बड़ौदा यूपी बैंक में नौकरी का मौका आया है. बैंक में नौकरी करने का ख्वाब देख रहे युवाओं के लिए यह अच्छी खबर है. बड़ौदा यूपी बैंक (Baroda UP Bank Recruitment) द्वारा अप्रेंटिस के पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं. इस भर्ती के माध्यम से कुल 250 पदों पर भर्तियां की जाएगी. उम्मीदवार जो इन पदों पर आवेदन करना चाहते हैं वो अधिकारिक वेबसाइट barodaupbank.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि आवेदन से पूर्व एक बार वो नोटिफिकेशन जरूर देख लें. आवेदन की प्रक्रिया 5 मार्च से शुरू हो चुकी है.Also Read - BPSC Headmaster Recruitment 2022: बीपीएससी के 6421 हेडमास्‍टर पदों पर आवेदन प्रक्र‍िया शुरू, इस तारीख से पहले करें अप्‍लाई

बता दें कि बड़ौदा यूपी बैंक ने उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में अलग अलग शाखाओं में अप्रेंटिस के पद पर उम्मीदवारों से आवेदन मांगे गए हैं. इस भर्ती प्रक्रिया के तहत कुल 250 पदों को भरा जाएगा. इस पद पर आवेदन करने के लिए आखिरी तारीख 15 मार्च 2022 है. बता दें कि उम्मीदवार आवेदन से पूर्व एक बार अधिकारिक नोटिफिकेशन जरूर पढ़ लें. Also Read - SSC CHSL Recruitment 2022: कर्मचारी चयन आयोग में 4726 पदों पर आई भर्ती, कल है आवेदन की अंतिम तिथि

Baroda UP Bank Recruitment: कैसे करें आवेदन

– आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को अधिकारिक वेबसाइट barodaupbank.in पर विजिट करना होगा.

– यहां कैरियर सेक्शन में जाकर ONLINE APPLICATION LINK FOR ENGAGEMENT OF APPRENTICES के लिंक पर क्लिक करें.

– यहां अप्लाई ऑनलाईन के विकल्प पर क्लिक करें.

– इसके बाद मांगी गई जानकारी भरकर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को पूरा करें.

– अब एप्लीकेशन फॉर्म भरें और प्रिंट जरूर ले लें. Also Read - NWDA Recruitment 2022: वॉटर डेवलपमेंट एजेंसी में ग्रुप बी के पदों पर आई भर्ती, 1,42 लाख तक मिलेगी सैलरी