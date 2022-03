Baroda UP Bank apprentice Recruitment: बड़ौदा यूपी बैंक ने 250 रिक्त पदों को भरने के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है. आवेदन प्रक्रिया 5 मार्च से शुरू हो गई है और आवेदन फॉर्म जमा करने की आख‍िरी तारीख 15 मार्च है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार बड़ौदा यूपी बैंक की आधिकारिक वेबसाइट barodaupbank.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.Also Read - RPSC RAS Main 2021 Admit Card: आरएएस मुख्य परीक्षा का जारी हुआ एडमिट कार्ड, जानें कैसे करना है डाउनलोड

बता दें कि इन पदों पर सिर्फ वहीं उम्‍मीदवार आवेदन कर सकते हैं, जो उत्‍तर प्रदेश के रहने वाले हैं.

Baroda UP Bank : पदों का विवरण

इस भर्ती प्रक्र‍िया के जर‍िए अपरेंटिस के 250 रिक्त पदों को भरने के लिए आयोजित किया जा रहा है. Also Read - Sub Inspector Recruitment 2022: सब इंस्पेक्टर के पदों पर आई बंपर भर्ती, 1.16 लाख तक होगी सैलरी

Baroda UP Bank : एप्‍ल‍िकेशन फीस

जनरल/OBC/EWS श्रेणी के उम्‍मीदवारों को आवेदन शुल्‍क के रूप में 450 रुपये देने होंगे. SC/ST/PWBD श्रेणी के उम्‍मीदवारों को 100 रुपये शुल्‍क देना होगा.

Baroda UP Bank : उम्र सीमा

इन पदों के लिये न्‍यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष है और अध‍िकतम 28 वर्ष है.

Baroda UP Bank : वेतन

इन पदों के ल‍िये योग्‍य उम्‍मीदवारों को प्रति माह 9000 रुपये का वेतन प्राप्‍त करेगा.

Baroda UP Bank: ऐसे करें आवेदन

1. आवेदन करने के लिये उम्‍मीदवारों को बडौदा यूपी बैंक (Baroda UP bank) की आध‍िकार‍िक वेबसाइट barodaupbank.in पर जाना होगा.

2. होमपेज पर career टैब पर क्‍ल‍िक करें

3. दिये गए लिंक ONLINE APPLICATION LINK FOR ENGAGEMENT OF APPRENTICES पर क्‍ल‍िक करें.

4. रजिस्‍टर करें.

5. एप्‍ल‍िकेशन फॉर्म भरें.

6. एप्‍ल‍िकेशन फीस भरें.

7. भविष्‍य को देखते हुए हार्ड कॉपी रखें.

इस लिंक पर जाकर आवेदन करें