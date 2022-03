BPSC Recruitment 2022: बिहार लोक सेवा आयोग, बीपीएससी भर्ती 2022 (BPSC Headmaster Recruitment 2022) हेडमास्टर पदों के लिए रजिस्‍ट्रेशन शुरू हो गया है. 6421 रिक्तियों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं और उम्मीदवार अब आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.Also Read - SSC CHSL Recruitment 2022: कर्मचारी चयन आयोग में 4726 पदों पर आई भर्ती, कल है आवेदन की अंतिम तिथि

हेडमास्टर पदों के लिए बीपीएससी भर्ती 2022 (BPSC Recruitment 2022 for Headmaster) 28 मार्च 2022 को समाप्त होगी. उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि यह पद राज्य शिक्षा के तहत वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों के लिए है. इसलिए, आवेदन करने से पहले योग्‍यता मानदंड से गुजरने की सलाह दी जाती है.

इसके अलावा, इन पदों पर भी नियमों के अनुसार एक निश्‍च‍ित संख्या में रिक्तियां आरक्षित हैं. उम्मीदवार नीचे दिए गए डायरेक्‍ट लिंक से विस्तृत अधिसूचना देख सकते हैं. अन्य विवरण जैसे महत्वपूर्ण तिथियां और ऑनलाइन आवेदन करने के चरण भी नीचे साझा किए गए हैं.

BPSC Recruitment 2022: महत्‍वपूर्ण तारीख

5 मार्च 2022: रजिस्‍ट्रेशन शुरू

28 मार्च 2022: आवेदन की आख‍िरी तारीख

28 मार्च 2022: फीस जमा करने की आखिरी तारीख

उम्मीदवार ध्यान दें कि आधिकारिक नोटिस में कहा गया है कि आवेदन करने के योग्य होने के लिए, एक भारतीय नागरिक और बिहार का निवासी भी होना अन‍िवार्य है.

BPSC Recruitment 2022: हेडमास्‍टर पदों के लिये ऐसे आवेद करें

1. बिहार लोक सेवा अयोग (Bihar Public Service Commission) की आध‍िकार‍िक वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पर जाएं.

2. होमपेज पर दिये गए लिंक Important Notice, Advertisement and Instructions for Applying Online for the post of Headmaster in Senior Secondary Schools under Education Department, Govt. of Bihar. (Advt. No. 02/2022) पर क्‍ल‍िक करें.

3. अपना विवरण दर्ज करें. साथ में अपने दस्‍तावेज भी अपलोड करें.

4. एप्‍ल‍िकेशन फीस भरें. सबमिट करें.

5. रजिस्‍ट्रेशन (BPSC recruitment 2022 registration) हो जाएगा.

6. डाउनलोड करें और प्रिंटआउट लें.

उम्‍मीदवारों को सलाह दी जाती है कि आख‍िरी तारीख से पहले पदों (BPSC Recruitment 2022) पर आवेदन करें. अगर उम्‍मीदवारों को कोई कंफ्यूजन है तो वह नोटिफिकेशन में चेक करें.

आध‍िकार‍िक नोटिफिकेशन

हेडमास्‍टर पदों पर ऑनलाइन आवेदन करने के लिये जरूरी आध‍िकार‍िक न‍िर्देश