CSBC Bihar Police Sepoy Home Guard PET Admit card: सेंट्रल सेलेक्‍शन बोर्ड ऑफ कांस्‍टेबल ने सीबीएससी बिहार पुलिस होम गार्ड (सिपाही) फिजिकल एफिशिएंसी टेस्‍ट PET) के लिये एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. पीईटी के लिये शॉर्टलिस्‍ट किए गए उम्‍मीदवार आधिकारिक वेबसाइट csbc.bih.nic.in के माध्‍यम से अपना एडमिट कार्ड (Bihar Police Constable admit card) डाउनलोड कर सकते हैं. भर्ती परीक्षा 24 जनवरी 2021 को आयोजित हुई थी, जिसका परिणाम 15 अप्रैल 2021 को जारी किया गया. परीक्षा में करीब 1.8 लाख उम्‍मीदवार शामिल हुए थे. इस भर्ती प्रक्र‍िया के जरिये कुल 551 पदों पर नियुक्‍त‍ियां होंगी. PET परीक्षा 7 फरवरी 2022 से शुरू होगी. एडमिट कार्ड (CSBC Bihar Police Sepoy Home Guard PET 2022) डाउनलोड करने के लिये उम्‍मीदवारों को नीचे दिये गए स्‍टेप्‍स को फॉलो करना होगा. उम्‍मीदवार नीचे दिये गए डायरेक्‍ट लिंक के जरिये भी एडमिट कार्ड चेक कर सकते हैं.

CSBC Bihar Police Constable PET 2021 Admit Card : ऐसे करें डाउनलो

1. CSBC की आधिकारिक वेबसाइट csbc.bih.nic.in पर जाएं.

2. होमपेज पर जाकर Download your e-Admit Card for PET लिंक पर क्‍ल‍िक करें.

3. अपना रजिस्‍ट्रेशन आईडी, मोबाइल नंबर, जन्‍म तिथ‍ि और कैप्‍चा एंटर करें.

4. स्‍क्रीन पर आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा. उसका प्रिंटआउट लें.

एडमिट कार्ड डायरेक्‍ट लिंक