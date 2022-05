ECIL Teacher Recruitment 2022: इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स कॉर्पोशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ECIL) ने शैक्षणिक वर्ष 2022-23 के लिए एईसी स्कूल हैदराबाद में अनुबंध के आधार पर प्रशिक्षित स्‍नातक शिक्षक और प्राथमिक शिक्षक के पद पर भर्ती (ECIL Teacher Recruitment 2022 ) के लिए एक अधिसूचना (ECIL Teacher Recruitment 2022 Notification) जारी की है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 24 मई 2022 से 28 मई 2022 तक ऑफलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं. उम्मीदवार शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, चयन मानदंड और अन्य विवरण नीचे देख सकते हैं.Also Read - RPSC Senior Teacher Recruitment 2022: सीनियर टीचर पदों पर बंपर वैकेंसी, चेक करें पूरा डिटेल

इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स कॉर्पोशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ECIL) के पदों (ECIL Teacher Recruitment 2022 ) पर आवेदन करने के लिए पहले इस डायरेक्‍ट लिंक पर देखें नोटिफिकेशन देखें .

ECIL Recruitment 2022 के लिए महत्वपूर्ण तिथि

ऑफलाइन आवेदन कब से शुरू : 24 मई 2022

ऑफलाइन आवेदन की आखिरी तारीख : 28 मई 2022

ECIL Recruitment 2022 के लिए रिक्ति विवरण

TGT

PRT

ECIL Recruitment 2022 के लिए योग्यता मानदंड

TGT – किसी भी मान्‍यता प्राप्‍त संस्‍थान से ग्रेजुएशन और B.Ed किया हो.

PRT – d.el.ed. या 12वीं के साथ B.El.Ed. हो या 12वीं D.Ed. या ग्रेजुएशन

ECIL Recruitment 2022 के लिए आयु सीमा

प्राइमरी श‍िक्षक : 40 साल

ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर : 45 साल

ECIL Recruitment 2022 के लिए वेतन

TGT – 26250 रुपये प्रति माह

PRT – 21250 रुपये प्रति माह

ECIL Recruitment 2022 के लिए चयन प्रक्रिया

उम्‍मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा और स्किल टेस्‍ट के आधार पर होगा.

ECIL Teacher Recruitment 2022 इस पते पर करें आवेदन

नीचे दिये गए पते पर 28 मई तक उम्‍मीदवारों को ऑफलाइन आवेदन फॉर्म भेजना होगा. इसके साथ ही अपने दस्‍तावेज भी भेजने होंगे.

Principal, Co-ordination, Atomic Energy, Central School – 2, DAE Colony, ECIL Post, Hyderabad – 500062. No TA/DA will be admissible for attending written test.