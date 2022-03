ESIC Admit Card 2022: कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) ने 9 मार्च 2022 को ESIC UDC Phase 1 परीक्षा और ESIC Stenographer Exam Phase 1 Mains Exam के लिए एडमिट कार्ड के लिंक को एक्टिव कर दिया है. बता दें कि इस परीक्षा का आयोजन 19 मार्च और 20 मार्च 2022 को किया जाएगा. उम्मीदवार जो इस परीक्षा में भाग लेना चाहते हैं वो अधिकारिक वेबसाइट esic.nic.in पर जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं.Also Read - Telangana Govt Job Notification 2022: विभ‍िन्‍न सरकारी विभागों में 91 हजार से ज्‍यादा पदों पर बंपर सरकारी नौकरी, सीएम चंद्रशेखर ने की घोषणा

ESIC एडमिट कार्ड कैसे करें डाउनलोड (How to Download ESIC Admit Card 2022)

– एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले अधिकारिक वेबसाइट esic.nic.in पर विजिट करना होगा.

– यहां Click here to download Call Letters for Phase – I Examinations for the post of UDC and Stenographer in ESIC के लिंक पर क्लिक करें.

– अब पंजीकरण संख्या जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर, पासवर्ड और जन्मतिथि भरकर सबमिट करें.

– एडमिट कार्ड आपके स्क्रीन पर प्रदर्शित किया जाएगा. इसे डाउनलोड करें.