IBPS Clerk Recruitment 2022, IBPS Clerk Notification 2022: बैंक में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है. दरअसल आईबीपीएस ने क्लर्क (IBPS Clerk Notification 2022) के परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन निकाले हैं. इसके तहत कुल 6035 खाली पड़े पदों पर भर्तियां की जाएंगी. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इस भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं.

इच्छुक उम्मीदवार जो इस भर्ती परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं वो अधिकारिक वेबसाइट www.ibps.in पर जाकर आवदेन कर सकते हैं. आवेदन करने वाले उम्मीदवार ध्यान दें कि 1 जुलाई 2022 से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. इस भर्ती (IBPS Exam) के जरिए कई बैंकों में क्लर्क के कुल 6035 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी.

अहम तिथियां

– आवेदन शुरू होने की तारीख- 1 जुलाई 2022

– आवेदन करने की अंतिम तारीख- 21 जुलाई 2022

– Prelims Exam की तारीख- 28 अगस्त, 3 सितंबर और 4 सितंबर.

– Mains Exam परीक्षा की तारीख- 8 अक्टूबर 2022.

IBPS Clerk Recruitment 2022 के लिए योग्यता मानदंड

इस पद पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक की डिग्री होनी चाहिए. उम्मीदवार के पास एक वैलिड मार्कशीट या डिग्री सर्टिफिकेट होना चाहिए. साथ ही उम्मीदवारों को कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए.

IBPS Clerk Recruitment 2022 के लिए आयुसीमा

आवेदन करने वाले उम्मीदवार की आयु 20 साल से 28 साल के बीच होनी चाहिए.

IBPS Clerk Recruitment 2022 के लिए कैसे करें आवेदन

– इस भर्ती परीक्षा में आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाना होगा.

– यहां Click here to apply Online for ‘CRP Clerk-XII’ लिंक पर क्लिक करें.

– अब होम पर दिखाई गए “CLICK HERE FOR NEW REGISTRATION” लिंक पर क्लिक करें.

– अब, फोटोग्राफ, हस्ताक्षर, बाएं अंगूठे का निशान अपलोड करें.

– अब आवेदन फीस का भुगतान कर आवेदन फॉर्म को सबमिट करें.