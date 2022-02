ICSI CS Result 2021: इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया (ICSI) ने आज CS परीक्षा के रिजल्ट को घोषित कर दिया है. CS 2021 Exam के स्कोरकार्ड अधिकारिक वेबसाइट icsi.edu पर जाकर उम्मीदवार देख सकते हैं. उम्मीदवार परीक्षा पोर्ट पर लॉगइन करके अपने सीएस एक्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल (Professional Programme) को डाउनलोड कर सकते हैं. बता दें कि सीएस जून परीक्षा की तारीखों को भी संस्थान ने घोषित कर दिया है. इस परीक्षा का आयोजन ऑफलाइन मोड में आयोजित किया जाएगा. बता दें कि बोर्ड द्वारा केवल प्रोफेशनल (Professional Programme) के लिए रिजल्ट जारी किया गया है.Also Read - Oil India Recruitment 2022: ऑयल इंडिया में इन पदों पर आई है भर्ती, आज है आवेदन की अंतिम तिथि, जल्दी करें अप्लाई

सीएएस कार्यकारी रिजल्ट 2 बजे जारी किया जाएगा. सीएस कार्यकारी परिणाम व्यक्तिगत उम्मीदवारों को विषय वार ब्रेक अप किया गया है. वहीं कार्यकारी परिणाम अंक विवरण की कोई हार्ड कॉपी उम्मीदवारों को नहीं भेजी जाएगी. सीएस प्रोफेशनल परिणाम दिसंबर 2021 के मामले में, परिणाम की घोषणा के तुरंत बाद परिणाम या मार्खसीट उम्मीदवारों को उनके पंजीकृत पते पर भेज दिया जाएगाय

परिणाम कैसे डाउनलोड करें? (How To Check Result)

– उम्मीदवारों को सबसे पहले अधिकारिक वेबसाइट icsi.edu पर विजिट करना होगा.

– यहां CS Result 2021 के लिंक पर क्लिक करें.

– अब सीएस रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दर्ज करें और सबमिट करें.

– इसके बाद सीएस एक्जीक्यूटिव/पेशेवर का परिणाम स्क्रीन पर प्रदर्शित कर दिया जाएगा.

– इसे डाउनलोड करें और सेव कर लें.