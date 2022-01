Sarkari Naukri 2022: उत्‍तर प्रदेश में बंपर सरकारी नौकरी (Sarkari Naukri) के मौके हैं. इन पदों (UP Staff Nurse Recruitment 2022) पर आवेदन प्रक्र‍िया शुरू हो गई है और उम्‍मीदवार 17 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं. आवेदन करने के लिये इच्‍छुक और योग्‍य अभ्‍यर्थ‍ियों को आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाना होगा. बता दें उत्‍तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग में स्टाफ नर्स (पुरुष) के 558 पदों पर भर्ती (UP Staff Nurse Recruitment 2022) निकाली है. उत्‍तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने दोबारा नोटिफिकेशन जारी किया है इसके लिये, जिसमें उसने पदों (UP Staff Nurse Recruitment 2022) की संख्‍या में बढोतरी करने की बात कही है. हालांकि जो उम्‍मीदवार पहले आवेदन कर चुके हैं, उन्‍हें दोबारा आवेदन करने की आवश्‍यकता नहीं है. ऐसे उम्‍मीदवार सिर्फ रजिस्‍ट्रेशन नंबर और अन्‍य विवरण भरकर पदों (UP Staff Nurse Recruitment 2022) अप्‍लाई कर सकते हैं.Also Read - Indian Army Recruitment 2022: भारतीय सेना में 12वीं पास के लिए निकली भर्ती, कब से शुरू होगी आवेदन प्रक्र‍िया, जानें

वेतन:

चयनित उम्‍मीदवारों को स्टाफ नर्स (पुरुष) को लेवल-7 पे मैट्रिक्स 44900-142400 के आधार पर 4600 ग्रेड पर वेतन दिया जाएगा.

पदों का विवरण :

बता दें कि इन पदों (UP Staff Nurse Recruitment 2022) के लिये सिर्फ पुरुष उम्‍मीदवारों से आवेदन फॉर्म मांगे गए हैं. यूपीपीएससी स्टाफ नर्स भर्ती (UP Staff Nurse Recruitment 2022) के लिए आवेदक ने साइंस स्‍ट्रीम में कम से कम 12वीं पास किया हो. इसके साथ ही उसके पास नर्सिंग डिप्लोमा और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए.

मौजूदा नोटिफिकेशन (UP Staff Nurse Recruitment Notification 2022) के अनुसार नर्स के कुल 558 पदों पर भर्ती जारी की गई है, और इस संख्‍या में जरूरत के अनुसार बढोतरी की जा सकती है या उसमें कमी भी की जा सकती है.

चयन प्रक्र‍िया:

उम्‍मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा के आधार पर होगा. इसके बाद उम्‍मीदवारों के दस्‍तावेजों का वेरिफिकेशन होगा.

आयु सीमा:

इन पदों (UP Staff Nurse Recruitment 2022) के लिये 21 से 40 साल के उम्‍मीदवार आवेदन कर सकते हैं. आरक्ष‍ित श्रेणी के उम्‍मीदवारों को सरकारी नियमों के तहत छूट प्राप्‍त होगी.

आवेदन शुल्क:

जनरल और ईडब्ल्यूएस श्रेणी : 100

अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति श्रेणी : 40

विकलांग और भूतपूर्व सैनिक : नि:शुल्‍क