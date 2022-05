Indian Bank SO Recruitment 2022: इंडियन बैंक (India Bank) ने स्‍पेशलिस्‍ट ऑफिसर (SO) पदों के लिए रिक्‍त‍ियां जारी की हैं. लेटेस्‍ट नोटिफिकेशन के अनुसार पदों (Indian Bank SO Recruitment 2022) पर आवेदन की प्रक्र‍िया आज 24 मई 2022 से शुरू हो गई है. योग्‍य और इच्‍छुक उम्‍मीदवारों को आवेदन करने के लिए आध‍िकार‍िक वेबवसाइट www.indianbank.in पर जाना होगा. रिक्‍त‍ियों (Indian Bank SO Recruitment 2022) से संबंध‍ित जानकारी यहां नीचे चेक करें.Also Read - Indian Army Jobs: भारतीय सेना में बंपर वैकेंसी, बीटेक करने वाले उम्‍मीदवार फटाफट करें आवेदन

उम्‍मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वह आवेदन फॉर्म सावधानी से भरें और आवेदन करने से पहले नोटिफिकेशन जरूर पढ़ लें. इच्‍छुक और योग्‍य उम्मीदवार द‍िये गए डायरेक्‍ट लिंक Indian-Bank-SO-Recruitment-2022-Notification-PDF पर क्लिक करके नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं. रिक्‍त‍ियों (Indian Bank SO Recruitment 2022) पर आवेदन करने के लिए उम्‍मीदवार https://ibpsonline.ibps.in/ibsoapr22/ पर क्‍ल‍िक करें और अप्‍लाई करें.

Indian Bank SO Recruitment 2022 के लिए पदों का विवरण

पद का नाम : स्‍पेशलिस्‍ट ऑफ‍िसर (SO)

पदों की संख्‍या : 312

Indian Bank SO Recruitment 2022 के लिए वेतन

चयन‍ित उम्‍मीदवारों को प्रति माह 36000 से 76100 तक का वेतन प्राप्‍त होगा.

Indian Bank SO Recruitment 2022 के लिए आवेदन शुल्‍क

जनरल / OBC/ EWS: 850

SC/ST/ PwD: 175

पेमेंट मोड : ऑनलाइन

Indian Bank SO Recruitment 2022 के लिए महत्‍वपूर्ण त‍िथ‍ियां

आवेदन प्रक्र‍िया कब से शुरू : 24 मई 2022

आवेदन की आखिरी तारीख: 14 जून 2022

परीक्षा की तारीख : फिलहाल जारी नहीं

Indian Bank SO Recruitment 2022 के लिए योग्‍यता

स्‍पेशलिस्‍ट ऑफिसर के 312 रिक्‍त‍ियों के लिए किसी भी मान्‍यता प्राप्‍त संस्‍थान या यून‍िवर्स‍िटी से ग्रेजुएशन या पोस्‍ट ग्रेजुएशन या सीए या बीटेक किया हो और साथ में बैंक में काम करने का अनुभव हो.

Indian Bank SO Recruitment 2022 के लिए उम्र सीमा

इन पदों के लिए 20 से 38 साल के उम्‍मीदवार आवेदन कर सकते हैं. उम्‍मीदवारों के आयु सीमा की गणना 1.1.2022 के आधार पर होगी. सरकारी मानदंड के अनुसार आरक्ष‍ित श्रेणी के उम्‍मीदवारों को उम्र में छूट प्राप्‍त होगी.