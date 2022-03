Indian Coast Guard Recruitment 2022: भारतीय तटरक्षक बल (Indian Coast Guard) में नौकरी (Sarkari Naukri) पाने का सुनहरा अवसर है. ग्रुप बी के पद पर भर्ती निकाली गई है. इस भर्ती के जरिए स्टोर्स फोरमैन, जनरल सेंट्रल सर्विस के पद पर भर्ती की जाएगी. इच्छुक उम्मीदवार जो आवेदन करना चाहते हैं वो जल्द से जल्द आवेदन कर लें. क्योंकि आवेदन करने की आखिरी तारीख आज 14 मार्च है. बता दें कि उम्मीदवार अधिकारिक वेबसाइट joinindiancoastguard.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. इन पदों आवेदन करने की आखिरी तारीख 14 मार्च है.Also Read - Indian Navy Recruitment 2022: नौसेना में 1531 पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया जल्द होगी समाप्त, joinindiannavy.gov.in पर 10वीं पास करें आवेदन

अधिकारिक लिंक

आवेदन करने के लिए डायरेक्ट लिंक- https://indiancoastguard.gov.in/

नोटिफिकेशन का लिंक- https://indiancoastguard.gov.in/WriteReadData/Orders/202202110

Indian Coast Guard Recruitment 2022: पदों का विवरण

UR: 3

EWS: 1

OBC: 3

SC: 3

ST: 1

कुल पद: 11

Indian Coast Guard Recruitment 2022: वेतन

चयनित उम्‍मीदवारों को 35400-112400 रुपये तक प्रति माह वेतन प्राप्‍त होगा.

Indian Coast Guard Recruitment 2022: महत्‍वपूर्ण तारीखें

आवेदन प्रक्र‍िया कब से शुरू : 12 फरवरी 2022.

आवेदन की आख‍िरी तारीख : 14 मार्च 2022.

Indian Coast Guard Recruitment 2022: ऐसे करें आवेदन

इच्छुक और योग्‍य उम्मीदवार विधिवत भरे हुए आवेदन पत्र को नीचे दिये गए पते पर भेज दें.

The Director General {for PD Rectt}, Coast Guard Headquarter, Directorate of Recruitment, C-1, Phase-II, Industrial Area, Sector-62, Noida, UP-201309

बता दें कि आवेदन करने की आख‍िरी तारीख 14 मार्च 2022 है.

Indian Coast Guard Recruitment 2022: चयन प्रक्र‍िया

आवेदन फॉर्म की स्‍क्रूटनी

डॉक्‍यूमेंट वेरीफिकेशन

लिखित परीक्षा

Indian Coast Guard Recruitment 2022: योग्‍यता

मान्यता प्राप्त विश्‍वविद्यालय या संस्थान से अर्थशास्त्र या वाणिज्य या सांख्यिकी या व्यावसायिक अध्ययन या लोक प्रशासन के साथ मास्टर डिग्री और 1 वर्ष का अनुभव या मान्यता प्राप्त विश्‍वविद्यालय या संस्थान से अर्थशास्त्र या वाणिज्य या सांख्यिकी या व्यवसाय अध्ययन या लोक प्रशासन में स्‍नातक / सामग्री प्रबंधन या भंडारण प्रबंधन या खरीद या रसद सार्वजनिक खरीद में डिप्लोमा और मान्यता प्राप्त विश्‍वविद्यालय या संस्थान से 2 वर्ष या अनुभव.