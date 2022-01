IOCL Recruitment 2022: इंडियर ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL) ने 600 से ज्‍यादा टेक्‍नीकल और नॉन-टेक्‍नीकल अपरेंटिस पदों के लिये आवेदन आमंत्रित किए हैं. इसके लिये आईओसीएल ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर नोटिफिकेशन जारी किया था. आधिकारिक नोटिफिकेशन के अनुसार इन पदों पर आवेदन करने की आखिरी तारीख आज 31 जनवरी 2022 है. आवेदन करने के लिये उम्‍मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट iocl.com पर जाना होगा. इसके लिये लिख‍ित परीक्षा का आयोजन 6 फरवरी 2022 को होगा. हालांकि यह संभावित तारीख है और इसमें बदलाव हो सकता है. परीक्षा (IOCL recruitment exam 2022) का आयोजन देश के अलग-अलग शहरों में होगा, जैसे कि चंडीगढ, जयपुर, लखनऊ और नई दिल्‍ली. परीक्षा के लिये एडमिट कार्ड 2 फरवरी 2022 को जारी होगा. इस भर्ती प्रक्र‍िया के जरिये विभिन्‍न राज्‍यों में 626 अपरेंटिस पदों पर नियुक्‍तियां होंगी. पदों से संबंधित पूरी डिटेल यहां चेक करें.Also Read - SSC CHSL 2022 Recruitment Notification: 7 मार्च से पहले करें आवेदन, 92 हजार तक होगी सैलरी

जनरल/EWS श्रेणी के अभ्‍यर्थियों के लिये उम्र सीमा 18 से 24 वर्ष है. आयु सीमा की गणना 31 दिसंबर 2021 के आधार पर की जाएगी. SC/ST/OBC (NCL)/PwBD अभ्‍यर्थ‍ियों को अधिकतम आयु सीमा में सरकारी नियमों के तहत छूट प्राप्‍त होगी.

ऐसे करें आवेदन:

1. आधिकारिक वेबसाइट iocl.com पर जाएं.

2. करियर टैब में Apprenticeships पर क्‍ल‍िक करें.

3. अब दिये गए नोटिफिकेशन Engagement of Technical and Non-Technical Apprentices under the Apprentices Act, 1961at Indian Oil Corporation Limited – Northern Region (MD) में जाएं और अप्‍लाई ऑनलाइन पर क्‍ल‍िक करें

4. रजिस्‍टर करें और डॉक्‍यूमेंट्स अपलोड करें. फीस शुल्‍क भरें

5. फॉर्म जमा करें और प्रिंटआउट लें.

चयन प्रक्र‍िया

उम्‍मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा (90 मिनट) होगी और इसमें क्‍वालिफाई करने वाले उम्‍मीदवारों का डॉक्‍यूमेंट वेरिफिकेशन होगा.

ऑफिशियल नोटिफिकेशन