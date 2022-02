MP TET 2020 Admit Card: मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल (MPPEB) द्वारा मध्य प्रदेश टीईटी परीक्षा 2020 के एडमिट कार्ड को जारी कर दिया गया है. उम्मीदवार अधिकारिक वेबसाइट peb.mp.gov.in पर जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. बता दें कि 5 मार्च 2022 से प्राथमिक टीईटी परीक्षा (Madhya Pradesh TET Admit card) का आयोजन किया जाएगा. वहीं इस बाबत मध्य प्रधेश प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 को लेकर शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है.Also Read - UPRVUNL Recruitment 2022: यूपी बिजली विभाग में JEE समेत कई पदों पर आई भर्ती, जल्दी करें आवेदन

दो पालियों में परीक्षा का होगा आयोजन

मध्यप्रदेश टीईटी परीक्षा का आयोजन दो पालियों में कराए जाने का प्रस्ताव है. पहली पाली सुबह 9.30 बजे से 12.30 बजे तक एवं दूसरी पाली दोपहर 3 बजे से 5.30 बजे तक होगी. वहीं इस परीक्षा का आयोजन राज्य के 16 शहरों में आयोजित की जाएगी. परीक्षार्थी इस संबंध अधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं.

MP TET 2020 Admit Card: कैसे करें डाउनलोड

– उम्मीदवार सबसे पहले अधिकारिक वेबसाइट peb.mp.gov.in पर विजिट करें.

– यहां होमपेज पर लैटेस्ट अपडेट के लिंक पर क्लिक करें.

– अब अगले चरण में Test Admit Card – Primary School Teacher Eligibility Test – 2020 के लिंक पर क्लिक करें.

– इसके बाद Downloaded printout of the Test Admit Card के लिंक पर क्लिक करें.

– अगले चरण में उम्मीदवार आवेदन नंबर और पासवर्ड दर्ज कर सबमिट करें.

– इसके बाद एडमिट कार्ड स्क्रीन पर प्रदर्शित किया जाएगा. इसे प्रिंट करा लें.