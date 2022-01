MPSC Group C Recruitment 2022: महाराष्‍ट्र लोक सेवा आयोग, एमपीएससी ने ग्रुप सी के 900 पदों पर आवेदन करने की आखिरी तारीख को बढाकर 31 जनवरी 2022 कर दी है. ग्रुप सी पदों (MPSC Group C Recruitment 2022) पर आवेदन करने के लिये योग्‍य और इच्‍छुक उम्‍मीदवारों को MPSC की आधिकारिक वेबसाइट mpsc.gov.in पर जाना होगा.फॉर्म में अगर कोई गलती छूट गई है या किसी विवरण में बदलाव या सुधार करना है तो इसके लिये उम्‍मीदवारों को 2 फरवरी 2022 तक का मौका दिया जाएगा. पदों (MPSC Group C Recruitment 2022) के लिये प्रारंभिक परीक्षा 3 अप्रैल 2022 को आयोजित होगी. इसमें क्‍वालिफाई करने वाले उम्‍मीदवारों को मुख्‍य परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा. मुख्‍य परीक्षा (MPSC Group C Recruitment 2022 main examination) 6 अगस्‍त 2022 को आयोजित होगी. जो अभ्‍यर्थी पदों (MPSC Group C Recruitment 2022) के लिये आवेदन करना चाहते हैं, वह नीचे दिये गए स्‍टेप्‍स को फॉलो कर ऐसा कर सकते हैं. उम्‍मीदवारों की मदद के लिये हमने नीचे डायरेक्‍ट लिंक भी दी है, जिसके जरिये उम्‍मीदवार आवेदन कर सकते हैं. आवेदन करने की आखिरी तारीख 31 जनवरी 2022 है.Also Read - SBI PO Mains Result 2021: एसबीआई पीओ मुख्‍य परीक्षा का परिणाम जारी, इस डायरेक्‍ट लिंक पर चेक करें

MPSC Group C Recruitment: ऐसे करें आवेदन

1. आधिकारिक वेबसाइट mpsc.gov.in पर जाएं.

2. होमपेज पर ऑनलाइन एप्‍ल‍िकेशन लिंक पर क्‍ल‍िक करें.

3. एक नया पेज खुलेगा.

4. विवरण भरें और सबमिट करें.

5. फॉर्म भरने के बाद एप्‍ल‍िकेशन फीस भरें.

6. उसकी हार्ड कॉपी भी अपने पास रखें.

