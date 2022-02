NLC India Ltd Recruitment 2022: एपलीसी इंडिया लिमिटेड (NLC India Ltd) ने अपरेंटिसश‍िप के लिये आवेदन प्रक्र‍िया शुरू किया है. इच्‍छुक और योग्‍य उम्‍मीदवार, आधिकारिक वेबसाइट nlcinida.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. अपरेंटिसशिप जिन पदों के लिये है, उसमें ग्रेजुएट अपरेंटिस और टेक्‍नीशियन अपरेंटिस शामिल हैं. एनएलसी ने कुल 550 रिक्‍त‍ियों के लिये नोटिफिकेशन जारी की है, जिसके लिये वे उम्‍मीदवार आवेदन कर सकते हैं, जिन्‍होंने साल 2019, 2020 या 2021 में परीक्षा पास कर ली है और जिनके पास कोई भी नौकरी करने का एक साल का अनुभव हो. ऑनलाइन आवेदन प्रक्र‍िया 1 फरवरी 2022 से शुरू हो गई है और उम्‍मीदवार 10 फरवरी तक अपरेंटिसश‍िप के लिये आवेदन कर सकते हैं. योग्‍य और इच्‍छुक उम्‍मीदवार पदों का विवरण, आवेदन प्रक्र‍िया और योग्‍यता यहां नीचे चेक करें.Also Read - RSMSSB Computer Teacher Recruitment Notification 2022: 10157 कंप्‍यूटर टीचर पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी, 8 फरवरी से शुरू होगी आवेदन प्रक्र‍िया

NLC India Recruitment 2022 : ऐसे करें आवेदन

1. एनएलसी इंडिया लिमिटेड की आध‍िकारिक वेबसाइट nlcindia.in पर जाएं.

2. होमपेज पर दिए गए Career टैब में जाएं.

3. नई विंडो खुलेगी. नीचे की ओर स्‍क्रॉल करें और Trainees and Apprentices पर क्‍ल‍िक करें.

4. अब Engagement of Graduate and Technician Apprentices में जाकर Apply Online पर क्‍ल‍िक करें.

5. रजिस्‍ट्रेशन फॉर्म का प्रिंटआउट भी लें.

बता दें कि ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद, उम्‍मीदवारों को रजिस्‍ट्रेशन फॉर्म नीचे दिये गए पते पर भेजना होगा.

General Manager at NLC India at The General Manager, Learning & Development Centre, N.L.C India Limited. Block:20. Neyveli – 607 803.

रजिस्‍ट्रेशन फॉर्म पर उम्‍मीदवार का हस्‍ताक्षर और सेल्‍फ अटेस्‍ट होना जरूरी है. इसके साथ नीचे बताए गए जरूरी डॉक्‍यूमेंट्स भी अटैच होने चाह‍िये.

ड्रिगी सर्ट‍िफ‍िकेट/ डिप्‍लोमा सर्टि‍फ‍िकेट /प्रोविजनल सर्ट‍िफ‍िकेट.

कंसोलिडेटेड या सेमेस्‍टर वाइज ड‍िग्री या डिप्‍लोमा लिस्‍ट

कम्‍यूनिटी सर्ट‍िफिकेट (SC / ST / OBC).

ट्रांसफर सर्ट‍िफिकेट

विकलांगता प्रमाण पत्र

उम्‍मीदवार दस्‍तावेज के साथ रज‍िस्‍ट्रेशन फॉर्म ऊपर बताए गए पते पर 15 फरवरी शाम 5 बजे तक भेज सकते हैं.

NLC India Recruitment: चयन प्रक्र‍िया

उम्‍मीदवारों का चयन डिप्‍लोमा या डिग्री में प्राप्‍त प्रतिशत के आधार पर किया जाएगा.

महत्‍वपूर्ण तारीखें:

आवेदन की आखिरी तारीख : 10 फरवरी 2022

पोस्‍ट के जरिये आवेदन फॉर्म भेजने की आख‍िरी तारीख: 15 फरवरी 2022, शाम 5 बजे

शॉटलिस्‍ट किए गए उम्‍मीदवारों की सूची (टेंटेटिव): 25 फरवरी 2022

डॉक्‍यूमेंट वेरिफ‍िकेशन के लिये कब बुलाया जाएगा: 1 से 5 मार्च 2022

चयनित उम्‍मीदवारों की सूची : 12 मार्च 2022

ज्‍वाइनिंग डेट: 21 मार्च 2022

नोटिफिकेशन डायरेक्‍ट लिंक

आवेदन फॉर्म भरने के लिये डायरेक्‍ट लिंक