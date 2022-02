NTPC Recruitment 2022: नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन (एनटीपीसी) लिमिटेड ने विभिन्‍न कोयला खनन परियोजनाओं के लिए 177 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं, जिसमें माइनिंग ओवरमैन में 74 रिक्तियां और माइनिंग सरदार पदों में 103 रिक्तियां शामिल हैं. इच्छुक उम्मीदवार ntpc.co.in पर जाकर आवेदन जमा कर सकते हैं. आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 15 मार्च, 2022 है.Also Read - Bank of Maharashtra Recruitment: बैंक ऑफ महाराष्‍ट्र में ग्रेजुएट्स के लिये 500 पदों पर वैकेंसी

शैक्षणिक योग्‍यता:

74 माइनिंग ओवरमैन पदों के लिए: आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त संस्थान से कोयला / खनन इंजीनियरिंग में डिप्लोमा के लिए डीजीएमएस द्वारा जारी सीएमआर के तहत द्वितीय श्रेणी प्रबंधक प्रमाण पत्र के साथ मान्यता प्राप्त संस्थान से माइनिंग इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए. उनके पास सेंट जॉन एम्बुलेंस एसोसिएशन द्वारा जारी एक वैध प्राथमिक चिकित्सा प्रमाणपत्र होना चाहिए.

103 खनन सरदार पदों के लिए: आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को मैट्रिक / 10वीं पास होना चाहिए, कोयला के लिए डीजीएमएस द्वारा जारी योग्यता का वैध सरदार प्रमाण पत्र और सेंट जॉन्स एम्बुलेंस एसोसिएशन द्वारा जारी एक वैध प्राथमिक चिकित्सा प्रमाण पत्र होना चाहिए.

उम्र सीमा:

इन पदों (NTPC Mining Overman and Mining Sirdar posts 2022) पर आवेदन करने की अध‍िकतम आयु सीमा 57 वर्ष है.

अनुभव :

माइनिंग ओवरमैन पदों के लिये कम से कम 05 साल का अनुभव हो. वहीं माइनिंग सरदार पदों के लिये एक साल का अनुभव अन‍िवार्य है.

Mining Overman and Mining Sirdar posts: ऐसे करें आवेदन

1. आध‍िकारिक साइट www.ntpc.co.in पर जाएं.

2. Careers में जाएं.

3. अब Recruitment of Mining Overman and Mining Sirdar on Fixed Term basis for Coal Mining Projects through Coal Mining Headquarters में जाकर Apply पर क्‍ल‍िक करें.

4. सभी निर्देशों को ध्‍यानपूर्वक पढें.

5. Click here to apply पर क्‍ल‍िक करें.

6. अब Mining Overman सेलेक्‍ट करें या Mining Sirdar और सबमिट कर दें.

7. Apply करें.