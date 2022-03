Patna High Court Recruitment 2022: पटना उच्च न्यायालय ने हाल ही में स्टेनोग्राफर, कंप्यूटर ऑपरेटर टाइपिस्ट पदों के लिये नोटिफकेशन (Patna High Court Jobs notification) जारी किया है. पटना उच्च न्यायालय नौकरियां अधिसूचना (Patna High Court Jobs notification) 159 रिक्ति के लिए जारी की गई है. उम्मीदवार जिनके पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान/बोर्ड से संबंधित विषय में 12वीं, स्‍नातक डिग्री है, वे इन पदों के लिये आवेदन कर सकते हैं. आवेदन करने की आखिरी तारीख 30 अप्रैल 2022 है.Also Read - Sarkari Naukri 2022: अपरेंटिस पदों पर बंपर वैकेंसी, योग्‍यता और चयन प्रक्र‍िया यहां चेक करें

नोटिफिकेशन (Patna High Court notification) के अनुसार रिक्‍त‍ियों पर आवेदन प्रक्र‍िया (High Court of Judicature at Patna Recruitment 2022) जारी है. उम्‍मीदवारों को आध‍िकार‍िक वेबसाइट http://patnahighcourt.gov.in/ पर जाकर ऑनलाइन (Patna High Court Recruitment 2022 Online application) आवेदन करना होगा. उम्र सीमा, एप्‍ल‍िकेशन फीस, सैलरी और अन्‍य विवरण यहां नीचे चेक करें. Also Read - Sainik School Recruitment 2022: सैनिक स्कूल में इन पदों पर आई भर्ती, आज है आवेदन की अंतिम तिथि

Patna High Court Recruitment 2022:पदों से संबंधित विवरण

पदों के नाम : स्‍टेनोग्राफर, कंप्‍यूटर ऑपरेटर टाइपिस्‍ट

पदों की संख्‍या: 159

जॉब श्रेणी : केंद्र सरकार की नौकरी (Center Govt Jobs)

आवेदन प्रक्र‍िया कब से शुरू: 02 मार्च 2022

आवेदन की आख‍िरी तारीख : 30 अप्रैल 2022

एप्‍ल‍िकेशन मोड : ऑनलाइन

सैलरी : 25500 से 81100 तक

जॉब लोकेशन : पटना, बिहार

आध‍िकार‍िक वेबसाइट: http://patnahighcourt.gov.in/ Also Read - BSF Constable Recruitment 2022: बीएसएफ भर्ती में आवेदन के लिए बचें हैं चंद दिन, 10वीं पास जल्दी करें आवेदन, मिलेगी मोटी सैलरी

योग्‍यता :

किसी भी मान्‍यता प्राप्‍त संस्‍थान या यूनिवर्सि‍टी से 12वीं या ग्रेजुएशन करने वाले उम्‍मीदवार आवेदन कर सकते हैं.

उम्र सीमा :

पदों (Patna High Court Jobs 2022) पर आवेदन करने की न्‍यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष है.

पदों (Patna High Court Jobs 2022) पर आवेदन करने की अध‍िकतम आयु सीमा 37 वर्ष है.