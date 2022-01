Ministry of Finance Recruitment 2022: जो अभ्‍यर्थी केंद्र सरकार के विभाग में काम करने का सपना देखते हैं, उनके लिये सुनहरा मौका है. भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के पदों पर भर्ती (Ministry of Finance Recruitment 2022) के लिए विज्ञापन जारी किया है. विज्ञापन के अनुसार इन पदों (Ministry of Finance Recruitment 2022) पर आवेदन, रोजगार समाचार पत्र में भर्ती विज्ञापन जारी होने 45 दिनों के भीतर करना होगा. इच्‍छुक उम्‍मीदवार ऑफलाइन और ऑनलाइन (E-Mail) दोनों तरह से आवेदन कर सकते हैं. बता दें कि इस भर्ती प्रक्र‍िया (Ministry of Finance Recruitment 2022) के जरिये कुल 590 पदों पर नियुक्‍त‍ियां होंगी. हालांकि शुरुआत में चयनित उम्‍मीदवारों को डेपुटेशन के आधार पर 3 साल के लिये नौकरी दी जाएगी. बाद में उनके प्रदर्शन को देखते हुए समय सीमा बढाई जाएगी. प्रदर्शन खराब रहने पर इस समय सीमा को घटाया भी जा सकता है.Also Read - OMC Recruitment 2022: ओएमसी ने इन पदों पर निकली भर्ती, जल्दी करें आवेदन, मिलेगी मोटी सैलरी

Ministry of Finance Recruitment 2022: योग्यता

एएओ (Civil/SAS) या समकक्ष परीक्षा पास करने वाले उम्‍मीदवार इन पदों (Ministry of Finance Recruitment 2022) के लिये आवेदन कर सकते हैं. अधिकतम 56 वर्ष के अभ्‍यर्थी आवेदन प्रक्र‍िया में शामिल हो सकते हैं. Also Read - Sarkari Naukri: यूपी के इस विभाग में बंपर वैकेंसी, चेक करें डिटेल्‍स

Ministry of Finance Recruitment 2022: ऐसे करें आवेदन

आवेदन फॉर्म डाउनलोड करने के बाद, उम्‍मीदवार अपना भरा हुआ फॉर्म, नीचे दिये गए पते पर भेज दें. Also Read - Indian Army Recruitment 2022: भारतीय सेना में 12वीं पास के लिए निकली भर्ती, कब से शुरू होगी आवेदन प्रक्र‍िया, जानें

वरिष्ठ लेखा अधिकारी (एचआर-3), कार्यालय महानियंत्रक, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, कमरा नंबर 210, दूसरी मंजिल, महालेखा नियंत्रण भवन, ब्लॉक जीपीओ कॉम्प्लेक्स, आईएनए, दिल्ली-110023

उम्‍मीदवार अपना एप्‍ल‍िकेशन फॉर्म ईमेल के जरिये भी भेज सकते हैं. ईमेल आईडी groupbsec-cga@gov.in पर आखिरी तारीख से पहले अपना एप्‍ल‍िकेशन फॉर्म भेज दें.

डायरेक्‍ट लिंक