RRB NTPC CBT-2 Exam Date and Schedule : रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने नॉन-टेक्निकल पॉपुलर कैटगरी (NTPC) की सीबीटी-2 परीक्षा के लिये शेड्यूल (RRB NTPC CBT-2 Exam Date and Schedule) जारी कर दिया है. बता दें कि रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने हाल ही में सीबीटी-1 का परिणाम (RRB NTPC CBT-1 Result 2021) घोष‍ित किया है, जिसमें 7,05,620 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है. यह संख्‍या पदों के मुकाबले 20 गुना ज्‍यादा है. रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) इस भर्ती प्रक्र‍िया (RRB NTPC Recruitment 2021) के जरिये 35,281 पदों पर नियुक्‍त‍ियां करेगा. सीबीटी-2 परीक्षा का शेड्यूल (RRB NTPC CBT-2 Exam Date and Schedule) नीचे चेक करें:

जारी शेड्यूल के अनुसार आरआरबी एनटीपीसी की सीबीटी-2 (RRB NTPC CBT-2 Exam) एक चरण का आयोजन 15 फरवरी 2022 से 19 फरवरी 2022 तक किया जाएगा. हर लेवल के लिये सीबीटी-2 परीक्षा (RRB NTPC CBT-2 Exam) अलग आयोजित की जाएगी.

उम्‍मीदवार परीक्षा का शेड्यूल आरआरबी की आधिकारिक रीजनल वेबसाइट से चेक कर सकते हैं, जैसे भोपाल के अभ्‍यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट rrbbhopal.gov.in पर शेड्यूल (RRB NTPC CBT-2 Exam Date and Schedule) देख सकते हैं.

RRB NTPC 2021: पदों की संख्‍या और आवेदनकर्ताओं की संख्‍या

10+2 : 5663 (पदों की संख्‍या) – 113260 (अभ्‍यर्थ‍ियों की संख्‍या)

10+2 : 4940 (पदों की संख्‍या) – 98800 (अभ्‍यर्थ‍ियों की संख्‍या)

स्नातक : 161 (पदों की संख्‍या) – 3220 (अभ्‍यर्थ‍ियों की संख्‍या)

स्नातक : 17393 (पदों की संख्‍या) – 347860 (अभ्‍यर्थ‍ियों की संख्‍या)

स्नातक : 7124 (पदों की संख्‍या) – 142480 (अभ्‍यर्थ‍ियों की संख्‍या)

कुल पदों की संख्‍या : 35281

