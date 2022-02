RSMSSB Computer Teacher Recruitment Notification 2022: राजस्‍थान कर्मचारी चयन बोर्ड(RSMSSB) ने कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर बेसिक और सीनियर की सीधी भर्ती 2022 (Direct Recruitment 2022) का विज्ञापन जारी किया है. आयोग इसके जरिये 10 से ज्‍यादा कंप्‍यूटर टीचर पदों पर नियुक्‍त‍ियां करेगा. जो उम्मीदवार राजस्थान की इस भर्ती में रुचि रखते हैं और योग्‍यता को पूरा करते हैं, वे 08 फरवरी 2022 से 07 मार्च 2022 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. भर्ती से संबंधित अन्य जानकारी जैसे आयु सीमा, योग्यता, वेतनमान आदि नीचे देख सकते हैं.Also Read - UPSC ESE Admit Card 2022: प्रारंभिक परीक्षा के लिये यूपीएससी ने जारी किए एडमिट कार्ड

महत्‍वपूर्ण तारीखें:

आवेदन प्रक्र‍िया कब से शुरू: 08/02/2022

आवेदन की आखिरी तारीख : 09/03/2022

आवेदन शुल्‍क भुगतान की आखिरी तारीख : 09/03/2022

परीक्षा की तारीख : मई/ जून 2022

एडमिट कार्ड : परीक्षा से पहले

आवेदन शुल्‍क

जनरल / OBC : 450/-

OBC NCL : 350/-

SC / ST : 250/-

करेक्‍शन चार्ज : 300/-

शुल‍क का भुगता: ईमित्र CSC सेंटर,डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के जरिये शुल‍क का भुगतान किया जा सकता है.

RSMSSB Computer Instructor Recruitment 2022 : उम्र सीमा (01/01/2023 के आधार पर)

न्‍यूनतम : 18

अध‍िकतम : 40

RSMSSB जूनियर इंजीनियर 2022 भर्ती नियम (RSMSSB Junior Engineer 2022 Recruitment Rules) के तहत अध‍िकतम आयु सीमा में छूट प्राप्‍त होगी.

Rajasthan Computer Instructor 2022 : पदों का विवरण

पदों की संख्‍या : 10157

बेसिक कंप्‍यूटर इंस्‍ट्रक्‍टर (Basic Computer Instructor): योग्‍यता

बैचलर डिग्री के साथ A लेवल / PGDCA या BE / B.Tech in CS / IT / ECE / EE / EEE / EIC / TIE OR B.SC in CS / IT या BCA.

सीनियर कंप्‍यूटर इंस्‍ट्रक्‍टर (Senior Computer Instructor) : योग्‍यता

इंजीनियरिंग में मास्‍ट ME / M.Tech in CS / IT / इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स एंड कम्‍युनिकेशन/ इलेक्‍ट्र‍िकल इंजीनियरिंग / इलेक्‍ट्र‍िकल इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स इंजीनियरिंग / ETE / EIE / M.Sc in CS / IT / MCA.

Rajasthan RSMSSB Computer Instructor Recruitment Online Form 2022: ऐसे करें आवेदन

आवेदन करने से पहले पदों से संबंधित जानकारी के लिये नोटिफिकेशन या विज्ञापन (Rajasthan Staff Selection Board RSMSSB Basic & Senior Computer Instructor Advt No. 02/2022 Recruitment 2022) अच्‍छी तरह पढ लें और 08 फरवरी 2022 से 09 मार्च 2022 के बीच आवेदन करें.

पदों (Computer Instructor Jobs 2022) पर आवेदन करने के लिये उम्‍मीदवारों को RSMSSB की आध‍िकारिक वेबसाइट पर जाना होगा.

होमपेज पर दिये गए नोटिफिकेशन लिंक पर क्‍ल‍िक करें और पूरा विवरण पढें, फिर आवेदन फॉर्म भरें.

अपना डॉक्‍यूमेंट अपलोड करें और फीस का भुुगतान करें.

फॉर्म सबमिट करने से पहले एप्‍ल‍िकेशन फॉर्म पर एक नजर डाल लें. ताकि फॉर्म में यदि कोई गलती हो तो उसे सुधारा जा सके.

सबमिट करने के बाद फॉर्म का प्रिंटआउट जरूर लें.

नोटिफ‍िकेशन