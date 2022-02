RVVUNL TH Recruitment 2022: राजस्थान राज्य विद्युत वितरण उत्पादन निगम लिमिटेड (RVVUNL) द्वारा टेक्निकल हेल्पर के 1512 पदों पर भर्तियां नकाली गई है. हालांकि इस भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख नजदीक आ चुकी है. ऐसे में जिन उम्मीदवारों ने अबतक आवेदन नहीं किया था वे जल्द से जल्द आवेदन कर लें. बता दें कि इस भर्ती (Rajasthan Vidhut Vitran Nigam Limited) के लिए आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन मोड में जारी है.Also Read - India Post Recruitment 2022: भारतीय डाक में स्टाफ कार ड्राइवर के पद पर आई भर्ती, 10वीं पास करें आवेदन

महत्वपूर्ण तिथि

आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि- 9 फरवरी 2022

आवेदन करने की अंतिम तिथि- 28 फरवरी 2022

शैक्षिक योग्यता आयु सीमा

राजस्थान विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा जारी भर्ती परीक्षा में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार के पास 10वीं और 12वीं पास होने के साथ साथ इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, लाइनमैन इत्यादि ट्रेड में ITI की डिग्री होना चाहिए. वहीं आवेदनकर्ता की आय़ु 18-28 वर्ष होनी चाहिए. आरक्षित वर्ग को आयुसीमा में नियमानुसार छूट दी जाएगी.

आवेदन प्रक्रिया

– इन पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को सबसे पहले अधिकारिक वेबसाइट energy.rajasthan.gov.in पर विजिट करें.

– इसके बाद होमपेज पर Department Of Energy का लिंक दिखाई देगा.

– अगले चरण में Recruitment-2021 in State Power Companies of Rajasthan के लिंक पर इसके बाद फिर Rajasthan RVVUNL, JVVNL, JdVVNL, AVVNL Technical Helper III Online Form 2022 के लिंक पर क्लिक करें.

– अब यहां अप्लाई ऑनलाइन के विकल्प पर जाएं और मांगी गई डिटेल्स भरकर आवेदन प्रक्रिया को पूरा करें.