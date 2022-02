UKSSSC SI Recruitment 2022: उत्तराखंड पुलिस (Govt Job Uttarakhand Police) में सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार जो इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल होना चाहते हैं वो अधिकारिक वेबसाइट sssc.uk.gov.in के माध्यम से इस भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं. बता दें कि आवेदन की प्रक्रिया कल यानी 21 फरवरी 2022 के बाद बंद हो जाएगी. इस भर्ती के माध्यम से कुल 221 पदों पर भर्तियां की जाएंगी. आवेदन करने से पहले वेबसाइट पर उपलब्ध नोटिफिकेशन को जरूर पढ़ें. अबतक जिन लोगों ने आवेदन नहीं किया है वे तय समय सीमा के तहत आवेदन कर लें.Also Read - India Post Recruitment 2022: भारतीय डाक में इन पदों पर निकली भर्ती, 10वीं पास करें आवेदन, 63,200 रुपये तक होगी सैलरी

पदों का विवरण

सब-इंस्पेक्टर (सिविल पुलिस)– 65 पद

एसआई– 43 पद

गुलमायनक– 89 पद

फायर ऑफिसर– 24 पद Also Read - MP Police Constable 2020 Answer Key: मध्य प्रदेश कॉन्स्टेबल भर्ती परीक्षा का आंसर की हुआ जारी, ऐसे करें डाउनलोड

योग्यता

आवेदन करने वाले उम्मीदवार की आयु 21 से 28 वर्ष के बीच होनी चाहिए. वहीं उम्मीदवार किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से ग्रैजुएट होना चाहिए. अलग अलग पदों के लिए कुछ विशेषताएं भी मांगी गई हैं. इस बाबत जानकारी अधिसूचना में आप प्राप्त कर सकते हैं. Also Read - BECIL Recruitment 2022: बेसिल में 96 पदों पर निकली भर्ती, आवेदन की अंतिम तिथि नजदीक, जानें क्या चाहिए योग्यता

कैसे करें आवेदन

– आवेदन करने के लिए उम्मीदवार को अधिकारिक वेबसाइट sssc.uk.gov.in पर विजिट करना होगा.

– वेबसाइट पर Recruitment Information के विकल्प पर जाना होगा.

– अब Application form for Uttarakhand Police Sub Inspector SI post के लिंक पर क्लिक करें.

– वहीं अगले पेज पर अप्लाई Here के लिंक पर क्लिक करें.

– अब आपसे कुछ जानकारियां मांगी गई है उसे भरकर सबमिट करें.

– रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म भरकर सबमिट करें और एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट रख लें.