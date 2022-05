UP Panchayat Recruitment 2022: अगर आप 12वींं पास हैं और नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो बिना परीक्षा दिये आपको सरकारी विभाग में काम करने का मौका मिल सकता है. यूपी पंचायत (UP Panchayat) यानी उत्तर प्रदेश पंचायती राज विभाग (Uttar Pradesh Panchayati Raj Department) ने सहायक सह डीईओ की भर्ती (UP Panchayat Recruitment 2022) के लिए आवेदन मांगे हैं. इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार जो इन पदों (UP Panchayat Recruitment 2022) के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे UP Panchayat की आधिकारिक वेबसाइट panchayatiraj.up.nic.in पर जाकर अप्लाई (UP Panchayat Recruitment 2022) कर सकते हैं.Also Read - Gujarat Anganwadi Recruitment: आंगनबाड़ी में आई 10वीं पास के लिए भर्तियां, जिन उम्‍मीदवारों को मिली नौकरी, उनकी डिग्री कर देगी हैरान

उम्मीदवार सीधे इस लिंक panchayat-sahayak-2255-2256-5 पर क्लिक करके इन पदों (UP Panchayat Recruitment 2022) के लिए आवेदन फॉर्म प्राप्‍त कर सकते हैं. बता दें कि इस भर्ती अभ‍ियान के जर‍िये कुल 2783 पदों पर नियुक्‍त‍ियां होने वाली हैं.

UP Panchayat Recruitment 2022 के लिए महत्वपूर्ण तिथि

नोटिफिकेशन (UP Panchayat Sahayak cum DEO notification) की तारीख : 13 मई

आवेदन प्रक्र‍िया कब से शुरू : 18 मई 2022

आवेदन की आखिरी तारीख : 3 जून 2022

मेरिट लिस्‍ट कब तैयार होगी: 10 जून 2022 के बाद (संभावित)

UP Panchayat Recruitment 2022 के लिए रिक्ति विवरण

कुल 2783 सहायक कम डीईओ पदों पर न‍ियुक्‍त‍ियां होंगी. यह भर्ती राज्‍य के सभी जिला पंचायतों में होगी.

UP Panchayat Recruitment 2022 के लिए योग्यता मानदंड

किसी भी मान्‍यता प्राप्‍त संस्‍थान या बोर्ड से कक्षा 12वीं की परीक्षा पास करने वाले उम्‍मीदवार इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं. शैक्षणिक योग्‍यता से संबंधित ज्‍यादा जानकारी नोटिफिकेशन में चेक करें.

UP Panchayat Recruitment 2022 के लिए आयु सीमा

वे सभी उम्‍मीदवार, जो 18 से 40 वर्ष के हैं, इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं. हालांकि सरकारी नियमों के तहत एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्‍ल्‍यूडी और पीएच श्रेणी के उम्‍मीदवारों को उम्र सीमा में छूट प्राप्‍त होगी.

UP Panchayat Recruitment 2022 के लिए वेतन

चयन‍ित उम्‍मीदवारों को 6000 से 12000 तक का वेतन प्राप्‍त हो सकता है.

UP Panchayat Recruitment 2022 के लिए चयन प्रक्रिया

उम्‍मीदवारों का चयन बिना परीक्षा होगी. इन पदों (UP Panchayat Recruitment 2022) के लिए लिख‍ित परीक्षा आयोज‍ित नहीं होगी. उम्‍मीदवारों का चयन मेर‍िट के आधार पर होगा.