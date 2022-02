UP Police AO Recruitment 2022: उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड (UPPBPB) द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कराई जा रही भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन की आखिरी तारीख को बढ़ा दिया गया है. उम्मीदवार जिन्होंने अबतक इस भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन नहीं किया है वे जल्द से जल्द अधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in के माध्यम से आवेदन कर लें. बता दें कि इस भर्ती के माध्यम से यूपी पुलिस रेडियो संवर्ग में सहायक परिचालक के 1374 पदों पर भर्तियां की जाएंगी. आवेदन की अंतिम तारीख को बढ़ाकर 15 मार्च 2022 कर दिया गया है.Also Read - DRDO Recruitment 2022: अपरेंटिस पदों पर रिक्‍त‍ियां, 3 मार्च से पहले करें आवेदन

योग्यता

इस भर्ती परीक्षा में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों का किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से फिजिक्स, मैथ्स विषय के साथ 12वीं पास (Job for 12th Pass) होना चाहिए. वहीं उम्मीदवार की आयु 18-22 वर्ष होनी चाहिए. सभी उम्मीदवार जो इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं उन्हें आवेदन शुल्क के रूप में 400 रुपये का भुगतान करना होगा.

UP Police AO Recruitment 2022: कैसे करें आवेदन

– आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को अधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर विजिट करना होगा.

– यहां रिक्रूटमेंट इंफॉर्मेशन के लिंक पर क्लिक करें.

– अब अगले चरण में

– Online Registration Application UP Police Radio Cadre assistant operator Recruitment 2022 के लिंक पर क्लिक करें.

– यहां अगले चरण में Apply Here के विकल्प पर क्लिक करें और मांगी गई जानकारी भरकर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को पूरा करें.

– इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म को भरें और फीस का भुगतान ऑनलाइन कर आवेदन की प्रक्रिया को खत्म करें और एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट जरूर निकाल लें.