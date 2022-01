UP Police Constable Recruitment 2022 : यूपी पुलिस में नौकरी (Sarkari Naukri) तलाश रहे युवाओं को 26000 कांस्‍टेबल पदों के नोटिफिकेशन का इंतजार है. ऐसे में हम उनके लिये जरूरी अपडेट लेकर आए हैं. कांस्‍टेबल पदों की परीक्षा (UP Police Constable Recruitment 2022) में 20 लाख से ज्‍यादा उम्‍मीदार भाग ले सकते हैं. यह परीक्षा ऑफलाइन मोड में होगी और अभ्‍यर्थ‍ियों को ओएमआर शीट पर एग्‍जाम देने का मौका मिलेगा. यूपी पुलिस कांस्‍टेबल भर्ती 2022 (UP Police Constable Recruitment 2022) को लेकर नये अपडेट आए हैं, यहां जानिये.Also Read - UP Police Recruitment 2022: यूपी पुलिस में 120 वर्कशॉप स्‍टाफ पदों के लिये आवेदन शुरू, यहां चेक करें

कब आएगा नोटिफिकेशन :

यह उम्‍मीद की जा रही थी कि जनवरी 2022 के आखिरी सप्‍ताह में इसके लिये (UP Police Constable Recruitment 2022) नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा. लेकिन अब तक यूपी पुलिस (UP Police) के लिये भर्ती कराने वाले बोर्ड, उत्‍तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्‍नत‍ि बोर्ड ( UPPBPB ) ने अब तक उस एजेंसी का चयन नहीं किया है जो भर्ती परीक्षा (UP Police Constable Recruitment 2022 Exam) का आयोजन करेगी.

10 फरवरी से पहले यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती व फायरमैन भर्ती का नोटिफिकेशन जारी होने की संभावना कम ही है. क्‍योंकि परीक्षा एजेंसी कंपनियों के लिए टेंडर भरने की अंतिम तिथि 10 फरवरी 2022 तय की गई है. जाहिर तौर पर उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्‍नति बोर्ड ( UPPBPB ) इसके बाद ही आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर सकेगा.

ऑफलाइन मोड में होगी परीक्षा :

पदों (UP Police Constable Recruitment 2022) के लिये ऑफलाइन परीक्षा आयोजित की जाएगी. पेपर में ऑब्‍जेक्‍ट‍िव टाइप सवाल होंगे. ओएमआर शीट पर परीक्षा होगी, जिसमें 20 लाख से ज्‍यादा अभ्‍यर्थि‍यों को शामिल किए जाने की संभावना है.

योग्‍यताएं:

ऐसा माना जा रहा है क‍ि इन पदों (UP Police Constable Recruitment 2022) के लिये 12वीं पास उम्‍मीदवार आवेदन कर पाएंगे. उम्र सीमा 18 से 22 वर्ष रखी जा सकती है. एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के तहत छूट प्राप्‍त होगी.

किस आधार पर बनेगा प्रश्‍न पत्र

यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड एग्जाम (UP Police Constable Recruitment 2022) के पेपर में जनरल नॉलेज, जनरल हिंदी, साइंस, न्यूमेरिकल, मेंटल एबिलिटी, मेंटल एप्टीट्यूड/आईक्यू और रीजनिंग एबिलिटी से प्रश्‍न होंगे. लिखित परीक्षा सीसीटीवी में होगी और इसकी वीडियो कवरेज भी होगी.