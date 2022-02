UP Police Bharti 2022: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड, UPPBPB द्वारा कई पदों पर भर्तियां निकाली गई है. इस बाबत बोर्ड ने आवेदन (UP Police Recruitment 2022) मांगे है. उम्मीदवार जो इन पदों पर आवेदन करना चाहते हैं वो अधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. बता दें कि आवेदन (UP Police Bharti 2022) करने की आखिरी तारीख 28 फरवरी 2022 है.Also Read - KPTCL Recruitment 2022: बिजली विभाग में 1492 पदों पर आई भर्ती, जानें कैसे करें आवेदन और कितनी होगी सैलरी

पदों का विवरण

असिस्टेंट ऑपरेटर- 1374 पद

हेड ऑपरेटर- 936 पद

वर्कशॉप स्टाफ- 120 पद

योग्यता

असिस्टेंट ऑपरेटर के पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवार के पास फिजिक्स और मैथ के साथ 12वीं की डिग्री होनी चाहिए. हेड ऑपरेटर के पद पर आवेदन करने वाले उम्मीदवार के पास इंजीनियरिंग और डिप्लोमा एव वर्कशॉप स्टाफ के लिए आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए.

आयुसीमा और आवेदन शुल्क

आवेदन करने वाले उम्मीदवार ऑनलाइन माध्यम से 400 रुपये आवेदन शुल्क का भुगतना कर सकते हैं. वहीं आवेदनकर्ता की आयु असिस्टेंट ऑपरेटर के लिए 18-22 वर्ष, हेड ऑपरेटर और वर्कशॉप स्टाफ के लिए 20-28 वर्ष होनी चाहिए.