UP Police Recruitment 2022: उत्‍तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रोमोशन बोर्ड, UPPBPB ने नोटिफि‍केशन जारी कर योग्‍य और इच्‍छुक उम्‍मीदवारों से वर्कशॉप स्‍टाफ पदों के लिये आवेदन मांगे हैं. पदों (UP Police Recruitment 2022) के लिये आवेदन प्रक्र‍िया 20 जनवरी को शुरू होने वाली थी, जिसे किसी वजह से पोस्‍टपोन कर दिया गया था. आज यानी 27 जनवरी 2022 से पदों (UP Police Recruitment 2022) पर आवेदन प्रक्र‍िया शुरू हो हो गई है. योग्‍य और इच्‍छुक उम्‍मीदवार UPPBPB की आध‍िकार‍िक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाकर रजिस्‍ट्रेशन कर सकते हैं.

इस भर्ती प्रक्र‍िया (UP Police recruitment drive) के जरिये यूपी पुलिस में 120 वर्कशॉप स्‍टाफ पदों पर नियुक्‍त‍ियां होंगी. जिन उम्‍मीदवारों ने कक्षा 10वीं पास कर ली है और साथ में ITI सर्ट‍िफिकेट (इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स / इलेक्‍ट्र‍िकल/ CS/ IT/ टेलीकॉम्‍यूनिकेश/रेडियो और टेलीविजन) है तो वे आवेदन कर सकते हैं. इन पदों के लिये 20 से 28 साल के उम्‍मीदवार आवेदन कर सकते हैं.

UP Police Recruitment 2022: ऐसे करें आवेदन

इन पदों पर आवेदन करने के लिये उम्‍मीदवारों को नीचे दिये गए स्‍टेप्‍स को फॉलो करना होगा. इसके अलावा नीचे दिये गए डायरेक्‍ट लिंक पर जाकर भी उम्‍मीदवार आवेदन कर सकते हैं.

1. UPPBPB की आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाएं.

2. वहां दिये गए लिंक UP Police Workshop Staff पर क्‍ल‍िक करें.

3. अपना लॉगइन डिटेल भरें और एप्‍ल‍िकेशन फॉर्म भरें.

4. फीस भरें और सबमिट बटन प्रेस करें.

उम्‍मीदवारों को एप्‍ल‍िकेशन फीस के रूप में 400 रुपये का भुगतान करना होगा. उम्‍मीदवार ईचलान के जरिये भी आवेदन शुल्‍क का भुगतान कर सकते हैं. इसके अलावा डेब‍िट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के जरिये भी एप्‍ल‍िकेशन फीस जमा की जा सकती है.

