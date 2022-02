OSSC FSO Mains Admit Card 2022: ओडिशा कर्मचारी चयन आयोग (OSSC) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट ossc.gov.in पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी पद के लिए मेन्स एडमिट कार्ड जारी करने के लिए नोटिस जारी किया है. आयोग 25 फरवरी 2022 को कंप्यूटर आधारित भर्ती परीक्षा (सीबीआरई) के माध्यम से खाद्य सुरक्षा अधिकारी 2020 पद की मुख्य लिखित परीक्षा आयोजित करने के लिए तैयार है. ओएसएससी एफएसओ मेन्स एडमिट कार्ड 2022 (OSSC FSO Mains Admit Card 2022) कैसे डाउनलोड करना है, यहां जानें.Also Read - IBPS PO Admit Card 2021: आईबीपीएस ने इंटरव्‍यू राउंड के लिए जारी किए एडमिट कार्ड, चेक करें यहां

OSSC FSO Mains Admit Card 2022: ऐसे डाउनलाड करें एडमिट कार्ड

जिन उम्‍मीदवारों ने मुख्‍य परीक्षा के लिये क्‍वाल‍िफाई क‍िया है, ओडिशा कमचारी चयन आयोग की आध‍िकार‍िक वेबसाइट ossc.gov.in पर जाकर एडमिट कार्ड (OSSC FSO Mains Admit Card/Schedule 2021) डाउनलोड कर सकते हैं.

OSSC FSO Mains Admit Card/Schedule 2021 : ऐसे चेक करें

1. ओड‍िशा स्‍टाफ सेलेक्‍शन कमिशन की आध‍िकार‍िक वेबसाइट www.ossc.gov.in पर जाएं.

2. होमपेज पर दिये गए What’s New शेक्‍शन में जाएं.

3. अब आप मुख्‍य परीक्षा के लिये एडमिट के लिंक (Main written examination Of Food safety officer-2020 Advt No-4515/OSSC dated 30.12.2020) पर क्‍ल‍िक करें.

4. एडमिट कार्ड का पीडीएफ (OSSC FSO Mains Admit Card/Schedule 2021) नई विंडो में खुलेगा. उसे डाउनलोड करें और उसका प्रिंटआउट लें.

ओएसएससी 25 फरवरी 2022 को कटक और खोरधा जिले के विभिन्‍न केंद्रों पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी -2020 पद की मुख्य लिखित परीक्षा आयोजित करने जा रहा है. पेपर I के लिए परीक्षा जो कंपोजिट पेपर की होगी, जो सुबह 10.00 बजे से आयोजित की जाएगी और दोपहर 11.30 बजे तक चलेगी.

पेपर II टेक्‍नीकल पेपर होगा, जो दोपहर 2.00 बजे से 3.30 बजे तक होगा. दोनों पेपर 100 अंक के होंगे. ध्‍यान दें कि इसमें 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी होगी.