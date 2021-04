UP Anganwadi Recruitment 2021: आंगनबाड़ी (Anganwadi) में नौकरी करने का सुनहरा मौका है. इसके लिए (UP Anganwadi Recruitment 2021) उत्तर प्रदेश सरकार के बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग ने विभिन्न जिलों के लिए आंगनबाड़ी सेविका, मिनी आंगनबाड़ी सेविका और आंगनबाड़ी सहायिका के पदों (UP Anganwadi Recruitment 2021) पदों के लिए आवेदन मांगे हैं. इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार जो इन पदों (UP Anganwadi Recruitment 2021) के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे BKSEPV की आधिकारिक वेबसाइट balvikasup.gov.in पर जाकर इन पदों (UP Anganwadi Recruitment 2021) के लिए अप्लाई कर सकते हैं. Also Read - Sarkari Naukri 2021 Karnataka Police PSI Recruitment 2021 पुलिस विभाग में इन पदों पर निकली बंपर वैकेंसी, जल्द करें आवेदन, 70 हजार से अधिक होगी सैलरी

इसके अलावा उम्मीदवार सीधे इस लिंक http://balvikasup.gov.in/BalVikasUP2/OnlineVacancySearch.aspx के जरिए निर्धारित फॉर्मेट में इन पदों (UP Anganwadi Recruitment 2021) के लिए अप्लाई कर सकते हैं. साथ ही इस लिंक http://balvikasup.gov.in/BalVikasUP2/NewRegistrationInstruction.aspx के जरिए आधिकारिक नोटिफिकेशन (UP Anganwadi Recruitment 2021) भी देख सकते हैं. Also Read - NTPC Recruitment 2021: NTPC में इन विभिन्न पदों पर निकली वैकेंसी, बिना एग्जाम होगा सेलेक्शन, 69 हजार से अधिक मिलेगी सैलरी

इस भर्ती (UP Anganwadi Recruitment 2021) प्रक्रिया के तहत कुल 53000रिक्तियां भरी जाएंगी. यह भर्ती राज्य के विभिन्न जिलों में तीन श्रेणियों के तहत आगरा, अंबेडकरनगर, अमेठी, फैजाबाद, फिरोजाबाद, हाथरस, मऊ और सहारनपुर जिलों में किया जाएगा. UP Anganwadi Recruitment 2021 में यूपी के योग्य पुरुष और महिला उम्मीदवार विज्ञापन जारी करने की तारीख से 21 दिनों के भीतर यूपी आंगनवाड़ी (UP Anganwadi Recruitment 2021) भी अप्लाई कर सकते हैं. यूपी आंगनवाड़ी भर्ती (UP Anganwadi Recruitment 2021) प्रक्रिया लगभग 10 वर्षों के बाद राज्य में की जा रही है. Also Read - PNB Recruitment 2021: PNB में बिना एग्जाम के इन पदों पर पा सकते हैं नौकरी, 10वीं फेल जल्द करें आवेदन

UP Anganwadi Recruitment 2021 के लिए महत्वपूर्ण तिथियां

ऑनलाइन आवेदन करने की शुरुआत तिथि: 27 मार्च

ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि: 18 अप्रैल

UP Anganwadi Recruitment 2021 के लिए रिक्ति

कुल पद – 53000

आंगनवाड़ी कार्यकर्ता

मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता

आंगनवाड़ी हेल्पर

UP Anganwadi Recruitment 2021 के लिए शैक्षणिक योग्यता

आंगनबाड़ी सेविका और मिनी आंगनबाड़ी सेविका- उम्मीदवार को हाई स्कूल पास होना चाहिए (12 वीं उत्तीर्ण)

आंगनबाड़ी सहायका – उम्मीदवारों को कक्षा 5 वीं उत्तीर्ण होना चाहिए.

UP Anganwadi Recruitment 2021 के लिए आयु सीमा

उम्मीदवारों की आयु 21 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए.

UP Anganwadi Recruitment 2021 के लिए चयन प्रक्रिया

उम्मीदवारों का चयन मेरिट के आधार पर होगा.