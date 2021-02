Sarkari Naukri In Bihar: बिहार की नीतीश सरकार ने फैसला किया है कि राज्य सरकार के विभिन्न कार्यालयों में ग्रुप डी के लंबे समय से खाली पड़े पदों पर जल्द नियुक्ति की जायेगी. बीएसएससी ने जिला, अनुमंडल और राज्य स्तरीय कार्यालयों से इसके लिए अधियाचना मांगी है. अब तक 29 जिलों से रिक्तियां आयोग को मिल चुकी हैं, जिनकी गणना चल रही है. Also Read - Sarkari Naukri In Bihar 2021: बिहार में नौकरियों की बहार, 3883 राजस्व कर्मचारियों की होगी बहाली

सभी जिलों और राज्य स्तरीय कार्यालयों से अधियाचना प्राप्त हो जाने के बाद रिक्तियों की संख्या 30 हजार के लगभग रहने का अनुमान है. अगले महीने इन पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकलने की संभावना है. Also Read - Sarkari Naukari in Bihar 2021: बिहार में नए साल में ढाई लाख पदों पर होगी बहाली, इन विभागों में मिलेगी नौकरी

ग्रुप डी के अंतर्गत मुख्यत: कार्यालय परिचारी के पदों पर नियुक्ति होगी. लंबे समय से इस पद पर नियुक्ति नहीं होने के कारण बड़ी संख्या में राज्य सरकार के हर कार्यालय में ये पद खाली हैं. Also Read - योगी सरकार का ऐलान, आत्मनिर्भर पैकेज से जल्द ही राज्य में 26 लाख से ज्यादा लोगों के दिया जाएगा रोजगार

एक अनुमान के अनुसार सभी जिला, अनुमंडल और राज्य स्तरीय कार्यालयों में रिक्त पदों को मिला लें, तो ऐसे पदों की संख्या लगभग 35 हजार होगी. इनमें से लगभग 30 हजार रिक्तियों के आने की संभावना है, जिन पर नियुक्ति होगी.

बीएसएससी के सचिव ओम प्रकाश पाल ने कहा कि 29 जिलों से अधियाचना आयोग कार्यालय को मिल चुकी है. अन्य जिलों से इसके आने की प्रतीक्षा की जा रही है. सभी कार्यालयों से रिक्तियां आने के बाद जल्द इसका विज्ञापन निकाला जायेगा और नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जायेगी.