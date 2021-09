Bank of Maharashtra Recruitment 2021: बैंक ऑफ महाराष्ट्र (BOM) में नौकरी करने का सुनहरा अवसर है. इसके (Bank of Maharashtra Recruitment 2021) लिए Bank of Maharashtra ने स्केल I और II में स्पेशलिस्ट अधिकारियों के पदों (Bank of Maharashtra Recruitment 2021) पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं. इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार जो इन पदों (Bank of Maharashtra Recruitment 2021) के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे Bank of Maharashtra की आधिकारिक वेबसाइट bankofmaharashtra.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं. इन पदों (Bank of Maharashtra Recruitment 2021) पर आवेदन करने की अंतिम तिथि 19 सितंबर 2021 है.Also Read - UPSC Recruitment 2021: UPSC में इन विभिन्न पदों पर आवेदन करने की कल है अंतिम डेट, जल्द करें आवेदन, लाखों में मिलेगी सैलरी

इसके अलावा उम्मीदवार सीधे इस लिंक https://ibpsonline.ibps.in/bomrcpomay21/ पर क्लिक करके भी इन पदों (Bank of Maharashtra Recruitment 2021) के लिए आवेदन कर सकते हैं. साथ ही इस लिंक https://www.bankofmaharashtra.in/writereaddata/documentlibrary/eb99a900-aca8-4617-963e-2c55b7e950ad.pdf के जरिए आधिकारिक नोटिफिकेशन (Bank of Maharashtra Recruitment 2021) भी देख सकते हैं. इस भर्ती (Bank of Maharashtra Recruitment 2021) प्रक्रिया के तहत कृषि क्षेत्र अधिकारी, सुरक्षा अधिकारी, विधि अधिकारी, मानव संसाधन / कार्मिक अधिकारी, आईटी सहायता प्रशासक, डीबीए (एमएसएसक्यूएल / ओरेकल), विंडोज प्रशासक, उत्पाद समर्थन इंजीनियर, नेटवर्क और सुरक्षा प्रशासक और ईमेल के पदों के लिए कुल 190 रिक्तियां उपलब्ध हैं. Also Read - India Post Recruitment 2021: भारतीय डाक में बिना परीक्षा के नौकरी पाने का गोल्डन चांस, बस करना होगा ये काम, मिलेगी अच्छी सैलरी

Bank of Maharashtra Recruitment 2021 के लिए महत्वपूर्ण तिथियाँ Also Read - Anganwadi Recruitment 2021: आंगनबाड़ी में इन विभिन्न पदों पर बिना परीक्षा के मिल सकती है नौकरी, 5वीं, 9वीं पास जल्द करें आवेदन, होगी अच्छी सैलरी

ऑनलाइन आवेदन करने की शुरुआत तिथि – 1 सितंबर 2021

ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि -19 सितंबर 2021

Bank of Maharashtra Recruitment 2021 के लिए रिक्ति विवरण

कृषि क्षेत्र अधिकारी 100

लॉ ऑफिसर – 10

सुरक्षा अधिकारी – 10

एचआर / कार्मिक अधिकारी – 10

आईटी सपोर्ट एडमिनिस्ट्रेटर – 30

डीबीए – 03

विंडोज एडमिनिस्ट्रेटर – 12

प्रोडक्ट सपोर्ट इंजीनियर – 03

नेटवर्क और सुरक्षा प्रशासक – 10

ईमेल एडमिनिस्ट्रेटर – 02

Bank of Maharashtra Recruitment 2021 के लिए योग्यता मानदंड

एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर – उम्मीदवारों को कृषि/बागवानी/पशुपालन/पशु चिकित्सा विज्ञान/डेयरी विज्ञान/मत्स्य विज्ञान/मछली पालन/कृषि विपणन और सहयोग / सहयोग और बैंकिंग / कृषि वानिकी / वानिकी / कृषि जैव प्रौद्योगिकी / खाद्य विज्ञान / कृषि व्यवसाय प्रबंधन / खाद्य प्रौद्योगिकी / डेयरी प्रौद्योगिकी / कृषि इंजीनियरिंग / रेशम उत्पादन में सभी सेमेस्टर में कुल 60% अंकों के साथ ग्रेजुएट होना चाहिए.

लॉ ऑफिसर – किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री होने के साथ भारतीय सेना में एक अधिकारी के रूप में न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए.

सुरक्षा अधिकारी – सभी सेमेस्टर/वर्षों के योग में न्यूनतम 60% या समकक्ष के साथ एक वकील के रूप में नामांकन के उद्देश्य से बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त कानून में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए.

एचआर / कार्मिक अधिकारी – उम्मीदवारों को ग्रेजुएट के साथ कार्मिक प्रबंधन / औद्योगिक संबंध / मानव संसाधन / मानव संसाधन विकास / सामाजिक कार्य / श्रम कानून में दो साल का पूर्णकालिक पोस्ट ग्रेजुएट भी होना चाहिए.

आईटी सपोर्ट एडमिनिस्ट्रेटर – उम्मीदवारों को किसी भी स्ट्रीम कंप्यूटर साइंस / इलेक्ट्रॉनिक्स / इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में बी.टेक या बी.ई या एमसीए होना चाहिए.

विंडोज एडमिनिस्ट्रेटर – उम्मीदवारों को किसी भी स्ट्रीम कंप्यूटर साइंस / इलेक्ट्रॉनिक्स / इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में बी.टेक या बी.ई – या एमसीए होना चाहिए.

नेटवर्क एंड सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर – उम्मीदवारों को किसी भी स्ट्रीम कंप्यूटर साइंस / इलेक्ट्रॉनिक्स / इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में बी.टेक या बी.ई या एमसीए होना चाहिए.

ईमेल एडमिनिस्ट्रेटर – उम्मीदवार को किसी भी स्ट्रीम कंप्यूटर साइंस / इलेक्ट्रॉनिक्स / इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में बी.टेक या बी.ई या एमसीए या एमएससी कंप्यूटर साइंस होना चाहिए.

Bank of Maharashtra Recruitment 2021 के लिए आयु सीमा

एएफओ और आईटी सपोर्ट एडमिनिस्ट्रेटर – 20 से 30 वर्ष

अन्य – 25 से 35 वर्ष

Bank of Maharashtra Recruitment 2021 के लिए आवेदन शुल्क

यूआर / ईडब्ल्यूएस / ओबीसी – 1,000.00 रुपये + रुपये 180.00 जीएसटी – रु.1,180

एससी / एसटी – 100 रुपये + रुपये। 18 जीएसटी – 118 रुपये

Bank of Maharashtra Recruitment 2021 के लिए चयन प्रक्रिया

चयन ऑनलाइन परीक्षा के आधार पर किया जाएगा.