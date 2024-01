Hindi Career Hindi

Sarkari Naukri Bihar 1 Lakh 10 Thousands Govt Teachers To Get Appointment Letters Today

Sarkari Naukri: बिहार में 1.10 लाख सरकारी टीचर्स को आज मिलेंगे अपॉइंटमेंट लेटर्स

1,21,370 रिक्तियों को भरने के लिए टीआरई चरण 2 हुआ.

बिहार में आज 13 जनवरी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की मौजूदगी में 1.10 लाख शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देने की तैयारी है. 1.10 लाख शिक्षकों को पटना के गांधी मैदान में भव्य समारोह में नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे. 25 हजार शिक्षकों को नीतीश कुमार खुद पत्र बांटेंगे.

पहले चरण के नियुक्ति पत्र नवंबर में

2023 में बिहार लोक सेवा आयोग ने शिक्षक भर्ती परीक्षा (TRE) भी दो चरणों में आयोजित की थी. पहले चरण में, 1,20,336 ने परीक्षा पास की और बाद में 2 नवंबर, 2023 को उन्हें नियुक्ति पत्र दिए गए.

आयोग ने बाद में 1,21,370 रिक्तियों को भरने के लिए टीआरई चरण 2 आयोजित किया. कुल मिलाकर, नवंबर 2023 से जनवरी 2024 तक, केवल तीन महीनों में राज्य ने लगभग 2.25 लाख शिक्षकों को नियुक्ति पत्र जारी किए.

चरण II में इन पदों पर भर्ती

पिछले महीने, बिहार शिक्षा विभाग ने भर्ती किए गए लगभग एक लाख शिक्षकों के पुन: सत्यापन का आदेश दिया है. यह आदेश शिकायत मिलने के बाद दिया गया, इसमें कहा गया था कि नौकरी के लिए आने वाले लोग धोखेबाज थे. बिहार शिक्षक भर्ती चरण II में इन पदों पर भर्ती हुई.

बिहार मिडिल स्कूल टीचर- (Class 6 to 8): 31,982

बिहार Secondary स्कूल टीचर (Class 9 to 10): 18,877

बिहार Special स्कूल टीचर, सेकंडरी स्कूल के लिए (Class 9 to 10): 270

बिहार Higher Secondary स्कूल टीचर (Class 11 to 12): 18,577

Bihar Teacher Recruitment Phase I वैकेंसी डिटेल

प्राइमरी टीचर (Class 1 to 5): 79,943

सेकंडरी टीचर (Class 9 to 10): 32,916

पोस्ट ग्रेजुएठ टीचर (Class 11 to 12): 57,602

