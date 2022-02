Central Bank of India Recruitment 2022: सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (CBI) ने नोटिफिकेशन जारी कर रीलनल ऑफिस स्‍तर (Regional Office Level), जोनल ऑफिस स्‍तर (Zonal Office Level) और सेंट्रल ऑफिस स्‍तर (Central Office Level) पर रिक्‍त‍ियां जारी की हैं. इन पदों पर आवेदन करने की आख‍िरी तारीख 28 फरवरी 2022 है. उम्‍मीदवार अपनी योग्‍यता और इच्‍छा के आधार पर पदों के लिये आवेदन कर सकते हैं. रिक्‍त‍ियों से संबंधित पूरी जानकारी यहां चेक करें.Also Read - India Navy recruitment 2022: इंडियन नेवी में 1531 पदों पर वैकेंसी, 10वीं पास करें आवेदन

Central Bank of India Recruitment 2022: पदों का विवरण

रीजनल ऑफिस लेवल : 360

जोनल ऑफ‍िस लेवल : 108

सेंट्रल ऑफिस लेवल : 67

कुल : 535 Also Read - Income Tax Recruitment 2022: इनकम टैक्‍स में है इन पदों पर वैकेंसी, फटाफट करें आवेदन

Central Bank of India Recruitment 2022: आवेदन की आख‍िरी तारीख

28 फरवरी 2022 Also Read - Sarkari Naukri: इस बैंक में है ग्रेजुएट्स के लिए बंपर वैकेंसी, ऐसे करें आवेदन

Central Bank of India Recruitment 2022 : योग्‍यता

जो अध‍िकारी 60 वर्ष की आयु में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से सेवानिवृत्ति प्राप्त कर चुके हैं. आवेदक केवल उसी पद के लिए आवेदन कर सकता है जिसमें वह बैंक से सेवानिवृत्त हुआ है. अधिकारी को अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड के साथ सेवानिवृत्त होना चाहिए. सेवानिवृत्त अधिकारी को उनकी सेवानिवृत्ति से पहले बैंक में उनकी पांच साल की सेवा के दौरान कोई बड़ी सजा / जुर्माना नहीं लगाया गया हो. सेवा के दौरान सेवानिवृत्त अधिकारी पर कोई मामूली जुर्माना भी न लगा हो. सेवानिवृत्त अधिकारी स्वस्थ्य होना चाहिए.

Central Bank of India Recruitment 2022: उम्र सीमा

63 साल से ज्‍यादा न हो

Central Bank of India Recruitment 2022: वेतन

स्‍केल I – 40,000/-

स्‍केल 2 – 50,000/-

स्‍केल 3 – 60,000-

स्‍केल 4 – 70,000/-

स्‍केल 5 – 80,000/-

स्‍केल 6 – 90,000/-

स्‍केल 7 – 100,000/-

Central Bank of India Recruitment 2022: चयन प्रक्र‍िया

योग्‍य उम्‍मीदवारों को इंटरव्‍यू के आधार पर नियुक्‍त किया जाएगा.

Central Bank of India Recruitment 2022: ऐसे करें आवेदन

इच्‍छुक और योग्‍य उम्‍मीदवार 28 फरवरी 2022 तक ऑनलाइन मोड में आवेदन कर सकते हैं. उम्‍मीदवार इस बात का ध्‍यान रखें कि यह भर्ती प्रक्र‍िया Application for Engaging of Retired Officers of Central Bank of India के तहत हो रही है.

Central Bank of India Recruitment 2022 : एप्‍ल‍िकेशन फीस

उम्‍मीदवारों को एप्‍ल‍िकेशन फीस के रूप में 590 (500/- और 18% GST) देना होगा. इसके लिये ड‍िमांड ड्राफ्ट बनवाना होगा. ड‍िमांड ड्राफ्ट सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (Central Bank of India) के नाम पर बनेगा और मुंबई में देना होगा.