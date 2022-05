DU Recruitment 2022: दिल्‍ली यूनिवर्स‍िटी के राजधानी कॉलेज में अस‍िस्‍टेंट प्रोफेसर के पद पर रिक्‍त‍ियां हैं. कॉलेज ने इसके लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं. योग्‍य और इच्‍छुक उम्‍मीदवार 21 मई 2022 तक आवेदन कर सकते हैं. आवेदन करने के लिए उम्‍मीदवार को राजधानी कॉलेज (Rajdhani College) की आधिकारिक वेबसाइट rajdhanicollege.ac.in पर जाना होगा. Also Read - PNB SO Recruitment 2022: पंजाब नेशनल बैंक में SO पदों पर रिक्‍त‍ियां, आवेदन करने की आज आखिरी तारीख

इस भर्ती अभ‍ियान के जर‍िये कॉलेज के 90 अस‍िस्‍टेंट प्रोफेसर पदों पर नियुक्‍त‍ियां होंगी.

पदों का विवरण :

केमिस्‍ट्री : 9

कॉमर्स : 14

कंप्‍यूटर साइंस : 2

इकोनॉमिक्‍स : 5

इंग्‍ल‍िश : 5

हिन्‍दी : 2

इतिहास : 7

गणित : 10

फिजिक्‍स : 18

पोलिटिकल साइंस : 7

संस्‍कृत : 4

एंवायर्नमेंट साइंस : 3

इलेक्‍ट्रॉन‍िक्‍स : 4

योग्‍यता :

जो उम्‍मीदवार इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उनके पास निम्‍नलिखित योग्‍यताएं होनी चाहिए.

उम्‍मीदवार के पास 55 प्रतिशत अंक के साथ मास्‍टर डिग्री होनी चाहिए.

नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्‍ट (NET) पास किया हो.

पीएचडी डिग्री हो.

योग्‍यता से संबंधित ज्‍यादा जानकारी नोटिफिकेशन में चेक करें.

आवेदन शुल्‍क :

इन पदों पर आवेदन करने के लिए UR/OBC/EWS उम्‍मीदवारों को 500 रुपये का आवेदन शुल्‍क भरना होगा. SC, ST, PwBD श्रेणी और महिला उम्‍मीदवारों को आवेदन शुल्‍क देने की आवश्‍यकता नहीं होगी. आवेदक, शुल्‍क का भुगतान ऑनलाइन मोड में कर सकते हैं. डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के जर‍िये शुल्‍क का भुगतान कर सकते हैं. इससे संबंधित पूरी जानकारी राजधानी कॉलेज (Rajdhani College) की वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं.

आधिकार‍िक नोटिफिकेशन यहां पढ़ें