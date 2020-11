IBPS SO Recruitment 2020: इंस्टिट्यूट ऑफ़ बैंकिंग पर्सनेल सेलेक्शन (IBPS) ने IBPS SO Recruitment 2020 के लिए आज 1 नवंबर, 2020 को नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. आधिकारिक नोटिफिकेशन के अनुसार IBPS की आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर उपलब्ध है. पंजीकरण प्रक्रिया कल से शुरू होगी और 23 नवंबर, 2020 को समाप्त होगी. उम्मीदवार 647 विशेषज्ञ अधिकारियों के लिए आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं. Also Read - Sarkari Naukri 2020: NCL Technician Recruitment 2020: NCL में इन पदों पर निकली वैकेंसी, कल से आवेदन शुरू, लाखों में मिलेगी सैलरी

कोई भी योग्य उम्मीदवार जो स्पेशलिस्ट ऑफिसर के पद पर (A) में सूचीबद्ध किसी भी प्रतिभागी संगठन में शामिल होने की इच्छा रखता है, वे सामान्य भर्ती प्रक्रिया (सीआरपी एसपीएल-एक्स) के लिए पंजीकरण करना आवश्यक है. इसके अलावा उम्मीदवार सीधे इस लिंक https://www.ibps.in/wp-content/uploads/Detaपर क्लिक करके आधिकारिक नोटिफिकेशन देख सकते हैं.

IBPS SO Recruitment 2020 के लिए महत्वपूर्ण तिथियां

आवेदन करने की तिथि: 2 नवंबर, 2020

आवेदन करने की अंतिम तिथि: 23 नवंबर, 2020

ऑनलाइन परीक्षा के लिए कॉल लेटर डाउनलोड करें – दिसंबर 2020

ऑनलाइन परीक्षा – 26 दिसंबर और 27 दिसंबर, 2020

ऑनलाइन परीक्षा का रिजल्ट – जनवरी 2021

ऑनलाइन मुख्य परीक्षा के लिए कॉल लेटर डाउनलोड – जनवरी 2021

ऑनलाइन मुख्य परीक्षा – 24 जनवरी 2021

IBPS SO Recruitment 2020 के लिए रिक्ति विवरण

I.T.Officer (स्केल- I): 20 पद

एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर (स्केल- I): 485 पद

राजभाषा अधिकारी (स्केल- I): 25 पद

लॉ ऑफिसर (स्केल- I): 50 पद

HR / कार्मिक अधिकारी (स्केल- I): 7 पद

मार्केटिंग ऑफिसर (स्केल- I) 60 पद

IBPS SO Recruitment 2020 के लिए चयन प्रक्रिया

चयन प्रक्रिया में दो-स्तरीय परीक्षा शामिल है यानी ऑनलाइन परीक्षा दो चरणों में प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा आयोजित की जाएगी. ऑनलाइन प्रीलिम्स परीक्षा में उत्तीर्ण और शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को ऑनलाइन मुख्य परीक्षा के लिए उपस्थित होना होगा और ऑनलाइन मुख्य परीक्षा में शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को बाद में भागीदारी संगठनों द्वारा आयोजित किए जाने वाले कॉमन साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा और नोडल बैंक द्वारा समन्वित किया जाएगा.

IBPS SO Recruitment 2020 के लिए आवेदन शुल्क

SC / ST और PWBD श्रेणी के लिए आवेदन शुल्क 175 /- रुपये है और अन्य के लिए 850 – रुपये है. आवेदन शुल्क / सूचना शुल्क के ऑनलाइन भुगतान के लिए बैंक लेनदेन शुल्क अभ्यर्थी को वहन करना होगा. इसके अलावा उम्मीदवार अधिक जानकारी के लिए बीच-बीच में IBPS की आधिकारिक वेबसाइट को चेक करते रहें.