Sarkari Naukri in UP: कोरोना वायरस से आर्थिक मंदी के बीच उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है. सरकार ने राज्य में खाली पड़े सरकारी पदों की भर्ती प्रक्रिया को तीन महीने के अंदर पूरी कराने फैसला लिया है. इसके लिए शुक्रवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ बैठक की सभी विभागों से खाली पड़े पदों का ब्योरा मांगा है. सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया पूरी कराने और 6 महीनें के अंदर ज्वाइनिंग लेटर देने के भी निर्देश दिए हैं. Also Read - Recruitment Agency in UP: सीएम योगी का ऐलान, भारत सरकार की तर्ज पर भर्ती परीक्षाओं के लिए बनेगी एक एजेंसी

सीएम योगी ने आज लोकभवन में अधिकारियों के साध बैठक की और कहा कि अब तक जिस तरह से पारदर्शी तरीके तीन लाख भर्तियां हुई हैं ठीक उसी प्रकार से अगली भर्ती प्रक्रिया को शुरू करें और 6 महीनें के अंदर उम्मीदवार को नियुक्त पत्र बांटे जाएं. Also Read - अयोध्या में रिवर फ्रंट विकसित होगा, CM योगी ने कहा- राम नगरी में ‘सोलर सिटी’ भी बननी चाहिए

Chief Minister Yogi Adityanath has asked the officials to immediately apprise him about the vacant posts in all departments and directed them to start the recruitment process in the next three months: Chief Minister’s Office pic.twitter.com/LwgYiACjij Also Read - Pital Nagri: अब और बढ़ेगी पीतल नगरी की चमक, जानें क्या है सरकार की योजना

— ANI UP (@ANINewsUP) September 18, 2020