Jute Corporation of India (JCI) Recruitment 2021-22 Job Notification: जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (JCI) में नौकरी का मौका है. जेसीआई ने नोटिफिकेशन जारी कर विभिन्‍न पदों पर आवेदन आमंत्रित किए हैं. जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जेसीआई ने कुल 63 रिक्‍त‍ियों को भरने के लिये नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें एकाउंटेंट और जूनियर इंस्‍पेक्‍टर के पद शामिल हैं. इच्‍छुक अभ्‍यर्थी, 13 जनवरी 2022 तक इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं. बता दें कि अभ्‍यर्थ‍ियों का चयन ऑनलाइन परीक्षा (CBT) के आधार पर होगा. इसके बाद उन्‍हें दस्‍तावेज वेरिफाई कराने होंगे.

Jute Corporation of India (JCI) Recruitment 2021-22 Job Notification: पदों का विवरण

एकाउंटेंट – 12

जूनियर असिस्‍टेंट – 11

जूनियर इंस्‍पक्‍टर – 40

Jute Corporation of India (JCI) Recruitment 2021-22 Job Notification: योग्‍यता

एकाउंटेंट – एडवांस्‍ड काउंटेंसी के साथ एमकॉम. पांच साल का अनुभव हो. या B. Com के साथ 7 साल का अनुभव हो एकाउंट्स संभालने का.

जूनियर असिस्‍टेंट – किसी भी मान्‍यता प्राप्‍त संस्‍थान से किसी भी स्‍ट्रीम में ग्रेजुएशन हो. साथ में कंप्‍यूटर की जानकारी हो. इंग्‍ल‍िश टाइपिंग आती हो.

जूनियर इंस्‍पेक्‍टर – कक्षा 12वीं पास हो. पर्चेज में 3 साल अनुभव हो.

उम्‍मीदवार, जूट कॉर्पोशन ऑफ इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट jutecorp.in पर जाकर दिये गए लिंक के जरिये आवेदन कर सकते हैं.

Jute Corporation of India (JCI) Recruitment 2021-22 Job Notification: वेतन

एकाउंटेंट – 28600 से 115000 तक

जूनियर असिस्‍टेंट – 21500 से 86500 तक

जूनियर इंस्‍पक्‍टर – 21500 से 86500 तक

नोटिफिकेशन