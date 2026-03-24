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SARKARI NAUKRI: NLCIL में विभिन्न पदों पर भर्ती की अधिसूचना जारी, डिग्री से लेकर आवेदन करने के तरीके तक,जानें सबकुछ

जो कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं वे एनएलसी इंडिया लिमिटेड की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए अप्लाई का पूरा प्रोसेस नीचे बताया गया है.

Published date india.com Published: March 24, 2026 7:51 AM IST
email india.com By Farha Fatima email india.com twitter india.com
सरकारी नौकरियां
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देश के प्रतिष्ठित संस्थान नैवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड में सरकारी नौकरी करने की इच्छा रखने वालों के लिए खास मौका है. नैवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनएलसीआईएल) ने विभिन्न 56 पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी की है. एनएलसीआईएल ने जिन 56 पदों पर भर्ती के लिए एप्लीकेशन मांगे हैं, उनमें नेवेली यूनिट के 26; बरसिंगसर प्रोजेक्ट, एनटीपीएल/तूतीकोरिन, क्षेत्रीय कार्यालय/चेन्नई और दक्षिणी पचवारा-दुमका के 4-4; एनयूपीपीएल, कानपुर के 6; और तालाबीरा परियोजना के 8 पद शामिल हैं.

आवेदन प्रक्रिया शुरू, अंतिम तिथि 9 अप्रैल

एनएलसी इंडिया लिमिटेड की ओर से जारी पदों के लिए ऑनलाइन मोड में आवेदन प्रक्रिया 20 मार्च से शुरू हो गई है, और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 9 अप्रैल निर्धारित की गई है. ऐसे में जो योग्य और इच्छुक उम्मीदवार एप्लीकेशन फॉर्म भरने की सोच रहे हैं, उन्हें आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के बाद तय लास्ट डेट के शाम 5 बजे से पहले अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म को जमा करने की सलाह दी जाती है.

चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट कर सकते हैं अप्लाई

अप्लाई करने वाला अभ्यर्थी मान्यता प्राप्त संस्थान या बोर्ड से संबंधित पद अनुसार चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) की इंटरमीडिएट परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए, जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित की गई हो, या वे उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट (सीएमए) की इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण की है, जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित की गई है.

ये है उम्र सीमा, रिजर्व कैटेगिरी वालों को उम्र में छूट

उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 28 साल निर्धारित की गई है, जिसकी गणना 1 मार्च के आधार पर की जाएगी. वहीं, आरक्षित श्रेणी से आने वाले कैंडिडेट्स को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी.

ऐसे होगा सेलेक्शन, इतनी मिलेगी सैलरी

योग्य अभ्यर्थियों का चयन लिखित परीक्षा, मेरिट बेसिस/शॉर्टलिस्टिंग, इंटरव्यू, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल/फिजिकल फिटनेस के आधार पर किया जाएगा, जिसके बाद चयनित उम्मीदवारों की सैलरी 22,000 रुपए प्रति महीने होगी.

ऐसे करें अप्लाई

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार सबसे पहले एनएलसी इंडिया लिमिटेड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं. होमपेज पर जाने के बाद जारी पद से संबंधित एप्लीकेशन लिंक पर क्लिक करें. इसके बाद रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें. फिर फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारियों को दर्ज करें. मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज में अपलोड करें. इसके बाद फॉर्म को चेक कर सबमिट कर दें. लास्ट में एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें.

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About the Author

Farha Fatima

Farha Fatima

फ़रहा फ़ातिमा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस से ग्रेजुएशन के बाद पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2015 में LIVE India में इंटर्नशिप से की. प्रारंभिक दौर में ही उन्होंने जामिया ... और पढ़ें

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