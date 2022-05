PNB SO Recruitment 2022: बैंक में नौकरी की तलाश कर रहे ग्रेजुएट उम्‍मीदवारों के लिए नौकरी (Bank Jobs) का सुनहरा मौका है. पंजाब नेशनल बैंक, पीएनबी ने स्‍पेशलिस्‍ट ऑफिसर, एसओ पदों पर र‍िक्‍त‍ियां जारी की हैं, जिसके लिए आवेदन करने की आज 07 मई 2022 को आख‍िरी तारीख है. इच्‍छुक और योग्‍य उम्‍मीदवार, आवेदन (PNB SO recruitment) करने के लिए पीएनबी की आधिकार‍िक वेबसाइट pnbindia.in पर जाएं. पदों के लिए आवेदन फॉर्म, पीएनबी कीआधिकारिक वेबसाइट (PNB India official website) के रिक्रूटमेंट डैशबोर्ड पर उपलब्‍ध है.Also Read - UPSSSC Lekhpal Bharti, Cut Off 2022: यूपी लेखपाल मुख्य भर्ती परीक्षा के लिए आयोग ने जारी किया कटऑफ, यहां देखें लिस्ट

आवेदन की प्रक्र‍िया 22 अप्रैल 2022 को शुरू हुई थी. इन रिक्‍त‍ियों के लिए 12 जून 2022 को परीक्षा आयोजित की जाएगी. Also Read - Jobs: 10वीं और 12वीं पास के लिए बंपर वैकेंसी, 3137 हेल्‍थ वर्कर के पद पर नौकरी का मौका

उम्र सीमा :

इन पदों के लिए 25 से 35 साल के उम्‍मीदवार आवेदन कर सकते हैं. Also Read - IARI Assistant Recruitment 2022: ग्रेजुएट्स के लिए सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका, IARI ने जारी की बंपर वैकेंसी, जानें कैसे होगा चयन

जरूरी तारीखें:

आवेदन प्रक्र‍िया (PNB SO Application) कब से शुरू: 22 अप्रैल 2022

आवेदन की आखिरी तारीख : 07 मई 2022

परीक्षा की तारीख (PNB SO Exam Date) : 12 जून 2022

पदों का विवरण:

इस भर्ती अभ‍ियान के तहत 145 एसओ पदों पर नियुक्‍त‍ियां होंगी. इसमें 40 मैनेजर (Risk) के पद, 100 मैनेजर (Credit) और 5 सीनियर मैनेजर (Treasury) के पद शामिल हैं.

आवेदन शुल्‍क:

उम्‍मीदवारों को आवेदन शुल्‍क के रूप में 850 रुपये का भुगतान करना होगा. हालांकि SC/ST/PWBD श्रेणी के उम्‍मीदवारों को 50 रुपये का भुगतान करना होगा.

PNB SO Recruitment 2022 के लिए ऐसे करें आवेदन :

1. PNB की आधिकारिक वेबसाइट www.pnbindia.in पर जाएं और वहां दिये गए कर‍ियर सेक्‍शन में जाएं.

2. वहां दिये गए लिंक CLICK HERE FOR NEW REGISTRATION पर क्‍ल‍िक करें. बता दें कि उम्‍मीदवारों को आवेदन फॉर्म भरने से पहले रजिस्‍ट्रेशन करना होगा.

3. इसके साथ ही आपका रजिस्‍ट्रेशन नंबर और पासवर्ड जनरेट होगा.

4. इस रजिस्‍ट्रेशन नंबर और पासवर्ड के साथ दोबारा लॉगइन करना होगा.

5. अब एप्‍ल‍िकेशन फॉर्म भरें

इस डायरेक्‍ट लिंक पर आवेदन करें

यहां नोटिफिकेशन पढ़ें