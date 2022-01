Railtel Recruitment 2022: भारतीय रेल की कंपनी रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने विभिन्‍न पदों पर 69 रिक्तियों के लिए आवेदन आमंत्रित किया है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट Railtelindia.com पर आवेदन कर सकते हैं. आवेदन प्रक्रिया 23 फरवरी (रात 23:59 बजे) समाप्त होगी. उम्‍मीदवारों का चयन परीक्षा और इंटरव्‍यू के आधार पर होगा. Also Read - Railway ने गार्ड की पोस्‍ट का नाम तत्‍काल प्रभाव से बदलकर Train Manager किया, देखें क्‍या पे-स्‍केल बदला?

रेलटेल भर्ती परीक्षा 2022 ऑनलाइन मोड में आयोजित की जाएगी और इसमें कुल 150 अंकों के मल्‍टीच्‍वाइस वाले प्रश्‍न होंगे. परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवारों को इंटरव्‍यू के लिये शॉर्टलिस्ट किया जाएगा. इंटरव्‍यू राउंड 50 अंकों का होगा. उन उम्‍मीदवारों को पदों के लिये योग्‍य माना जाएगा, जिन्‍होंने ऑनलाइन परीक्षा और इंटरव्‍यू में कम से कम 60% अंक प्राप्त किए हैं.

Railtel Recruitment 2022: ऐसे करें अप्‍लाई

1. आधिकारिक वेबसाइट railtelindia.com पर जाएं.

2. होमपेज पर सबसे ऊपर दिये गए ‘careers’ पर क्‍ल‍िक करें.

3. एक नया पेज खुलेगा. अब यहां ‘Current job openings’ टैब पर क्‍ल‍िक करें.

4. एप्‍ल‍िकेशन लिंक Regular recruitment in Technical/Marketing/Finance/Legal Departments of RailTel Corporation (including backlog vacancies of SC/ST/OBC)L पर क्‍ल‍िक करें.

5. नई विंडो खुलेगी. अपने क्रे‍डेंशियल के साथ लॉगइन करें.

6. स्‍क्रीन पर फॉर्म (Railtel Recruitment 2022 application form) आ जाएगा.

7. विवरण भरें और डॉक्‍यूमेंट्स अपलोड करें. फॉर्म सबमिट करें और उसका प्रिंटआउट भी अपने पास रखें.

उम्‍मीदवारों को अपना एजुकेशनल सर्ट‍िफिकेट, कास्‍ट र्सट‍िफ‍िकेट (SC/ST/OBC(NCL)/EWS), एक्‍सपीरिएंस सर्ट‍िफिकेट, डिसैबिलि‍टी सर्ट‍िि‍फकेट और अन्‍य जमा करना होगा.

