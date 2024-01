Railway ALP Bharti Latest News: उम्मीदवारों को मिली बड़ी राहत, रेलवे लोको पायलट भर्ती उम्र सीमा में 3 तीन साल की छूट

Railway ALP Bharti Latest News: रेलवे भर्ती के लिए लंबे समय से इंतजार कर रहे उम्मीदवारों को बहुत बड़ी राहत दी गई है. रेलवे भर्ती बोर्ड ने लोको पायलट भर्ती प्रक्रिया में उम्मीदवारों को उम्र सीमा तीन साल की छूट देने का एलान किया गया है. उम्मीदवार उम्र सीमा को बढ़ाने की मांग रहे थे. उम्मीदवारों का कहना था कि रेलवे भर्ती बोर्ड ने लगभग 5 साल बाद लोको पायलट भर्ती निकाला है. इसलिए उम्र सीमा में छूट मिलनी चाहिए. जिसके बाद रेलवे बोर्ड ने यह फैसला लिया है. बता दें कि, कुल 5696 पदों पर भर्ती के लिए 20 जनवरी 2024 को आवेदन प्रक्रिया शुरू की गई है. आवेदन करने की आखिरी तारीख 19 फरवरी 2024 है.

इस भर्ती प्रक्रिया के तहत, जनरल वर्ग के उम्मीदवार ज्यादा से ज्यादा 33 साल की उम्र तक आवेदन कर सकते हैं. वहीं पहले 18 से 30 साल तक उम्मीदवार ही आवेदन कर सकते थे. उम्र की गणना 1 जुलाई 2024 के मुताबिक की जाएगी.

— Ministry of Railways (@RailMinIndia) January 29, 2024