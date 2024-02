नई दिल्ली: रेलवे भर्ती बोर्ड ने आरपीएफ (RPF) में एसआई और कांस्टेबल पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है. इस भर्ती को लेकर पीआईबी फैक्ट चेक ने फर्जी बताया है. सोशल मीडिया पर रेलवे में कांस्टेबल और एसआई के पदों पर 4 हजार से ज्यादा पदों पर भर्ती निकाली गई है. आग की तरह ये खबर इंटरनेट पर फैल रही है. लेकिन ये फेक नोटिफिकेशन है, ऐसी कोई भी भर्ती रेलवे की तरफ से जारी नही किया गया है. इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर नोटिफिकेशन को पढ़ें.

इस फर्जी में दावा किया जा रहा था कि 4206 कांस्टेबल और 452 एसआई के पदों पर भर्ती निकाली गई है. कहा गया था कि आवेदन की प्रक्रिया 15 अप्रैल से शुरू होगी और 14 मई तक आवेदन किए जा सकते हैं. फिलहाल ऐसी कोई वैकेंसी तो नहीं है लेकिन जल्द ही वैकेंसी निकलने के आसार है. पीआईबी फैक्ट चेक ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि रेलवे सुरक्षा बल में उप-निरीक्षक और कांस्टेबल की भर्ती के संबंध में रेल मंत्रालय के नाम पर जारी एक #फर्जी नोटिस सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहा है.

A #Fake notice issued in name of Railway Ministry regarding recruitment of sub-inspector & constable in Railway Protection force is circulating on social media#PIBFactCheck

▶️ No such notice has been issued by @RailMinIndia

▶️ Never share your personal/ financial information pic.twitter.com/0jBKOZGYCs

