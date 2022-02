RBI Assistant Recruitment 2022: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा जल्द ही अपनी वेबसाइट यानी opportunities.rbi.org.in और रोजगार समाचार पत्र में RBI सहायक अधिसूचना (RBI Assistant Registration) जारी करने की उम्मीद है. रिपोर्टों के अनुसार, आरबीआई सहायक रजि‍स्‍ट्रेशन (RBI Assistant Registration) 17 फरवरी 2022 से शुरू होगा. उम्मीदवार आरबीआई भर्ती 2022 (RBI Recruitment 2022) के लिए 08 मार्च 2022 तक रजिस्‍ट्रेशन कर सकेंगे.Also Read - Sarkari Naukri: 12वीं पास के लिये इस सरकारी विभाग में बंपर वैकेंसी, इस तारीख से पहले फटाफट करें आवेदन

रिपोर्टों के अनुसार, देश़ भर में पश्‍च‍िम, दक्षिण, उत्तर और पूर्वी क्षेत्र में वर्गीकृत बैंक के विभिन्‍न कार्यालयों में कुल 950 रिक्तियां भरी जाएंगी. उम्मीदवारों के चयन के लिए बैंक, राष्‍ट्रीय स्‍तर पर परीक्षा आयोजित करेगा. परीक्षा का पहला चरण यानी आरबीआई असिस्टेंट प्रीलिम्स (RBI Assistant Prelims) 26 और 27 मार्च 2022 को होने की उम्मीद है. प्रीलिम्स में क्‍वालिफाई करने वालों को मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा.

भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप सीमित संख्या में एससी/एसटी/ओबीसी/पीडब्ल्यूडी उम्मीदवारों के लिए कुछ केंद्रों पर पूर्व-परीक्षा संयुक्‍त प्रशिक्षण आयोजित करने की भी उम्मीद है.

आरबीआई बैंक में अस‍िस्‍टेंट पदों पर नौकरी (sarkari naukri) चाहने वाले उम्मीदवारों के पास स्‍नातक की डिग्री होनी चाहिए. एक बार जारी होने के बाद अधिक जानकारी अधिसूचना में उपलब्ध होगी.

RBI Assistant : महत्‍वपूर्ण तारीख

नोटिफिकेशन (RBI Assistant Notification Date): फरवरी 2022 के तीसरे सप्‍ताह में

रजिस्‍ट्रेशन (RBI Assistant Online Registration): 17 फरवरी से 08 मार्च 2022 तक

परीक्षा की तारीख (RBI Assistant Exam Date) : 26 और 27 मार्च 2022

RBI Assistant : पदों की संख्‍या

950

RBI Assistant : ऐसे करें आवेदन

1. RBI की वेबसाइट opportunities.rbi.org.in पर जाएं और Current Vacancies में जाएं, फिर Vacancies में

2. अब Recruitment for the post of Assistant पर क्‍ल‍िक करें. नया स्‍क्रीन खुल जाएगा.

3. रजिस्‍ट्रेशन के लिये Click here for New Registration पर क्‍ल‍िक करें और अपना नाम, कांटैक्‍ट नंबर आद‍ि विवरण दर्ज करें.

4. डिटेल्‍स वैलीडेट करें और सेव एंड नेक्‍स्‍ट पर क्‍ल‍िक करें.

5. अपनी फोटो और अपना हस्‍ताक्षर अपलोड करें.

6. अब अन्‍य डिटेल दर्ज करें और फॉर्म पूरा करें.

7. फॉर्म को फाइनल सबमिट करने से पहले एक बार देख लें.

8. कहीं अगर गलती रह गई है तो उसमें सुधार करें और उसके बाद फाइनल सबमिट करें. ऑनलाइन फीस का भुगतान करें.