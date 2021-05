BARC WA Result 2021 Declared: भाभा एटोमिक रिसर्च सेंटर (BARC) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर वर्क असिस्टेंट का रिजल्ट (BARC WA Result 2021) जारी कर दिया है. उम्मीदवार जो इस परीक्षा (BARC WA Exam 2021) में शामिल हुए हैं, वे BARC की आधिकारिक वेबसाइट recruit.barc.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट (BARC WA Result 2021) चेक कर सकते हैं. Also Read - Sarkari Naukri Result India Post GDS Result 2021 Declared: भारतीय डाक ने जारी किया GDS का रिजल्ट, ये रहा चेक करने का डायरेक्ट लिंक

इसके अलावा उम्मीदवार सीधे इस लिंक http://recruit.barc.gov.in/ पर क्लिक करके अपना रिजल्ट (BARC WA Result 2021) चेक कर सकते हैं. उम्मीदवार जो इस परीक्षा (BARC WA Exam 2021) को क्वालीफाई किए हैं, उन्हें फेज-2 के लिए उम्मीदवारों को उनके पंजीकृत ई-मेल आईडी के माध्यम से सूचित किया जाएगा. इस भर्ती (BARC WA Recruitment Exam 2021) प्रक्रिया के तहत 74 रिक्त पदों को भरा जा रहा है.

BARC WA Result 2021 ऐसे करें चेक

BARC की आधिकारिक वेबसाइट recruitment.barc.gov.in पर जाएं.

होमपेज पर उस लिंक पर क्लिक करें, जहां ‘Result and Answer keys of WA/A Stage1 held on 21.02.2021′ लिखा हो.

एक पीडीएफ फाइल खुलेगी.

BARC WA Result 2021 चेक करें.

भविष्य के संदर्भ के लिए इसे सेव करें.