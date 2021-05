India Post GDS Result 2021 Declared: भारतीय डाक (India Post) ने नॉर्थ ईस्ट पोस्टल सर्कल (NE Postal Circle) के तहत सर्कल 3 के लिए ग्रामीण डाक सेवक (GDS) का रिजल्ट (India Post GDS Result 2021) जारी कर दिया है. उम्मीदवार जो इस भर्ती परीक्षा (India Post GDS Recruitment 2021) के लिए शामिल हुए हैं, वे India Post की आधिकारिक वेबसाइट appost.in पर जाकर अपना रिजल्ट (India Post GDS Result 2021) चेक कर सकते हैं. Also Read - India Post GDS Recruitment 2021: भारतीय डाक में इन 4368 पदों पर निकली वैकेंसी, बिना परीक्षा होगा चयन, 10वीं पास जल्द करें अप्लाई

इसके अलावा उम्मीदवार सीधे इस लिंक https://appost.in/gdsonline/Home.aspx पर क्लिक करके अपना रिजल्ट (India Post GDS Result 2021) चेक कर सकते हैं. मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, अगरतला, अरुणाचल प्रदेश, 595 धर्मनगर और मेघालय के लिए कुल 900 उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया गया है. सक्षम प्राधिकारी के आदेश के अनुसार 42 उम्मीदवारों का रिजल्ट (India Post GDS Result 2021) रोक दिया गया है.

भारतीय डाक (India Post) ने 07 दिसंबर 2020 तक ब्रांच पोस्ट मास्टर (BPM), असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर (ABPM) और ग्रामीण डाक सेवक के पदों के लिए 948 रिक्त पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे.

India Post GDS Result 2021 ऐसे करें चेक

India Post की आधिकारिक वेबसाइट appost.in पर जाएं.

उस लिंक पर क्लिक करें जहां, ‘North East (948Posts)’, given under the “Results Released” लिखा हो.

NE GDS Result 2021 पीडीएफ डाउनलोड करें.

चयनित उम्मीदवारों के विवरण चेक करें.